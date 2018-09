Un article de Thibault Jourdan

« La province canadienne du Manitoba est sauvage, fascinante et presque sans limites : d'innombrables lacs, montagnes majestueuses, vaste toundra au Nord et interminables prairies au Sud... » C’est ainsi que l’éditeur, basé en Allemagne, décrit la province des Prairies. Pourtant, il suffit de connaître un tant soit peu sa géographie canadienne pour se rendre compte que le jeu comporte nombre d'erreurs et d’imprécisions.

Inventé par Remo Conzadori et Marco Pranzo, deux Italiens, et publié par l’éditeur DLP, le jeu fait beaucoup parler sur les forums spécialisés de jeux de société alors même qu’il n’est pas encore sorti.

Plusieurs internautes font ainsi remarquer, sur le forum BoardGameGeek, que la couverture du jeu, qui affiche totems, Autochtones, canots et forêts, mélange les Autochtones des prairies avec ceux de la côte ouest.

La couverture du jeu Manitoba, publié par l'éditeur allemand DLP Games, affiche plusieurs imprécisions et inexactitudes concernant les peuples autochtones. Photo : DLP Games

« Je ne suis pas historien, mais DLP devrait vérifier si les totems représentés sur la boîte du jeu ont été gravés par les Cris. Selon moi, ce sont des choses qui étaient réalisées par les Premières Nations de la côte ouest presque exclusivement », écrit ainsi un Internaute dont le pseudonyme est Jason.

« C’est une erreur relativement flagrante, et je ne suis même pas canadien ou cri. Peu importe l'insensibilité culturelle, c'est tout simplement de l’ignorance et de la paresse », abonde un autre passionné, Greg S.

« Je ne pense pas que les jeux de type européens doivent être extrêmement précis sur les détails historiques », tente un autre joueur, Ralph Bienert.

« Les jeux s’adressent à l’imagination des joueurs »

Dans la discussion, qui s'étale sur plus de neuf pages, certains internautes crient à l'appropriation culturelle, notion qui est cependant peu présente en Europe.

D’autres joueurs sont plus indulgents. « C’est pas comme s’ils ont pris les Premières Nations puis les ont mis dans une lumière négative. Il n’y a pas de connotation négative », estime Loïc Mulaire, gros joueur et passionné de jeu de société.

C'est juste un thème. Il y a tellement de jeux où les Vikings ont des cornes [alors que] c'est pas vrai, ils n'avaient pas de cornes. Loïc Mulaire, passionné de jeux de société

« Les jeux s’adressent à l’imagination des joueurs, non pas à leur culture », écrit encore un passionné, Nestore Mangone, sur le forum.

Différences culturelles

L’un des créateurs du jeu, Remo Conzadori, a pris le temps de répondre aux critiques sur le forum. Il récuse les accusations de manque de considérations à l’égard des questions raciales et pointe le fait que l’approche sur ce sujet est différente en Europe et en Amérique du Nord.

« En Europe, on voit des tonnes d’erreurs sur nos cultures, et pas seulement dans les jeux, mais aussi dans les films par exemple. Notre réaction est bien plus mesurée, on en rigole. Par conséquent, quand on fait des erreurs sur d’autres cultures, on les prend à la légère car on sait que c’est dû à un problème de manque d’information, de limites de budgets ou même un problème de droit pour améliorer la performance d’un produit dans son ensemble. »

L’Italien s'excuse par ailleurs et espère n’avoir offensé personne. « Je suis persuadé que ce n’était pas l’intention de l’éditeur ». Il précise que l’esthétique finale du jeu, dont le nom Manitoba et l’image de couverture, est « hors de [son] contrôle] ».

Contacté en Europe, l'éditeur n'était pas disponible immédiatement.

La sortie du jeu Manitoba est prévue pour la fin du mois d'octobre.