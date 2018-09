Un texte de Delphine Jung

La conclusion de cette étude est « décevante », d’après le Dr Moshe Ben-Shoshan, spécialiste en allergie et immunologie pédiatriques.

Elle a été menée entre 2011 et 2017 par Santé Canada, AllerGen, un réseau de recherche nationale, et l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM).

Les chercheurs se sont penchés sur 483 cas de réaction anaphylactique traités dans neuf services d’urgence canadiens.

Peur de faire mal

La peur de faire mal aux enfants avec l’aiguille serait la principale explication du bas taux d'utilisation.

« Les gens ont parfois aussi du mal à voir les symptômes et ils hésitent à s'injecter de l'épinéphrine. Ils redoutent d'éventuels effets secondaires, mais cette crainte n'est pas justifiée. Même si l'épinéphrine est administrée inutilement, il n'y a aucun risque. Le risque survient lorsqu'on ne se l'injecte pas », a expliqué Marie-Josée Bettez, présidente de Déjouer les allergies, un blogue d'information sur le sujet, dans une entrevue accordée à l'émission Le 15-18 sur ICI Première.

Par contre, la recherche a démontré que « les adolescents possédant un auto-injecteur d’épinéphrine au moment de la réaction anaphylactique étaient plus susceptibles de l’utiliser que les enfants plus jeunes ou les adultes âgés de plus de 20 ans ».

Les décès attribuables à une réaction anaphylactique peuvent survenir aussi rapidement que 30 minutes après l’exposition à l’allergène, c’est pourquoi l’épinéphrine doit être injectée le plus tôt possible. Le Dr Moshe Ben-Shoshan

Pas un réflexe

Marie-Christine Beaupré, maman d’Audrey, une petite fille souffrant d’allergies alimentaires, raconte qu’elle n’a pas eu « ce réflexe » lorsque son enfant a fait une crise. Elle l’a plutôt emmenée directement à l’hôpital.

On n’y pense pas toujours, alors qu’il faut développer ce réflexe. Sur le moment, on ne [mesure] pas toujours l’ampleur de la réaction. Marie-Christine Beaupré, mère d'une petite fille allergique aux noix

Annie Gagnon a un fils allergique aux noix et aux arachides. Elle assure qu’elle n’hésitera pas à utiliser son EpiPen en cas de crise.

« [Faire mal avec l’aiguille], ce n’est pas le genre de question que tu te poses quand ton enfant fait une crise sévère et qu’il ne respire plus », dit-elle.

Pour le Dr Ben-Shoshan, il faut faire connaître les signes et symptômes de l'anaphylaxie et mettre en place de nouveaux programmes d’éducation pour augmenter l’utilisation d’auto-injecteurs d’épinéphrine.

Près de 600 000 Canadiens feront une réaction anaphylactique au cours de leur vie. Photo : iStock/smartstock

Mme Bettez recommande également aux personnes allergiques de s'exercer avec un auto-injecteur sans aiguille, qu'elles peuvent se procurer en ligne gratuitement, pour développer les bons gestes.

L'étude révèle par ailleurs que parmi les cinq provinces visées, l'Alberta est celle qui affiche le plus faible taux d'utilisation d'auto-injecteurs d'épinéphrine.

