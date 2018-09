Un texte de Thomas Deshaies

Le directeur général des opérations forestières, Michel Sigouin, assure qu'EACOM veut poursuivre ses activités pour de nombreuses années dans la région.

Les investissements qui ont été faits nous aident à traverser les périodes plus difficiles, exemple avec M. Trump aux États-Unis, mais c'est par la compétitivité qu'on est capable de rester en opération et assurer l'avenir pour nos employés. Michel Sigouin, directeur général des opérations forestières

M. Sigouin a également souligné les retombées économiques pour la ville. Ce sont 60 millions de dollars par année , mentionne-t-il.

Le chef de la communauté de Long Point, Steve Mathias, participait à la cérémonie protocolaire vendredi matin. Il a souligné qu'un partenariat s'était établi entre sa communauté et l'entreprise au fil des ans, même si les relations furent parfois tumultueuses.