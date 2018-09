Durant cet événement (payant) intitulé Toute une soirée à cœur ouvert avec Spike Lee, organisé le 26 septembre, le réalisateur américain reviendra sur sa carrière. Il évoquera également l'avenir du cinéma noir, ainsi que la question du manque de diversité et d'autres problèmes sociaux. La fondatrice et directrice du festival, Fabienne Colas, animera la soirée.

« C’est un rêve. […] Il a choisi Montréal et il a choisi le Festival international du film black, c’est un immense honneur pour nous », a-t-elle expliqué à CBC News.

Il s’agira de la troisième visite de Spike Lee au FIFBM et son premier passage au Canada depuis qu’il a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes pour son film BlacKkKlansman.

Fabienne Colas dit avoir hâte d’entendre Spike Lee raconter ses débuts au cinéma, ainsi que la manière dont il a créé ses plus grands films (Do the Right Thing, Malcolm X).

Donald Trump, particulièrement visé dans BlacKkKlansman, devrait être également au programme des discussions. « Spike Lee a des choses fortes à dire à ce propos et on veut l’entendre. Je pense que ça va être toute une soirée », indique Fabienne Colas.

72 films programmés

Outre Spike Lee, la programmation 2018 du FIFBM comporte 72 films venus de 25 pays. Par ailleurs, le festival inaugure cette année un volet jeunesse. Des films d’animation et des courts métrages pour les enfants seront projetés au Cinéma du parc le 30 septembre.

Selon sa fondatrice, le festival permet aux Montréalais de voir des films qu’ils ne pourraient découvrir autrement. « On manque souvent de diversité à l’écran », déplore-t-elle, rappelant ainsi la mission militante de l’événement : « C'est bien plus qu'un festival, c'est un mouvement. »