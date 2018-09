En Abitibi-Témiscamingue, les citoyens sont invités à faire un tour du côté du parc national d'Aiguebelle et celui d'Opémican.

Le parc national d'Aiguebelle propose aux visiteurs un jeu grandeur nature, un jeu de rôle qui permet aux participants d'incarner physiquement un personnage dans un univers fictif.

Les gens vont être invités à surmonter des épreuves, à répondre à des questions. Il va même y avoir des batailles et un cracheur de feu. Ça va être rempli de surprises. C'est une quête et à la fin, ils vont pouvoir avoir des réponses à leurs questions. C'est vraiment quelque chose de nouveau, on a voulu offrir quelque chose de diffèrent, de fun pour les petits et les grands , explique la directrice France Simard.

Plusieurs autres activités sont aussi prévues pour la journée dont l'objectif est d'inciter les gens à fréquenter ces endroits et à découvrir leurs attraits.

L'ouverture du secteur d'aventure de la Rivière-Kipawa permet maintenant de vivre l'aventure Opémican Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le parc national d'Opémican propose de son côté aux visiteurs de voir les étapes de la construction d'un parc.

En soirée, ils pourront assister à la projection d'un film réalisé à Opémican par un producteur américain durant les années 1930.

C'est super important pour nous de participer à la journée des parcs cette année même si, pour nous cette année, il n'y a qu'un seul secteur qui est ouvert. Karine Bergeron

On voulait tout de suite embarquer dans l'aventure et permettre aux gens de venir voir, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir nous voir cet été, de voir nos terrains et nos installations de façon gratuite. On s'attend à voir beaucoup de gens de la région qui n'ont pas eu la chance de venir nous voir cet été [ils vont pouvoir] regarder de quoi à l'air leur parc , dit la responsable du service à la clientèle, Karine Bergeron.

Selon Karine Bergeron, le parc Opémican a accueilli cet été beaucoup de visiteurs de la région et de l'extérieur.