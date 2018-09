Plus de 74 cartons de cigarettes de contrebande, soit 14 800 cigarettes, des comprimés de métamphétamine et environ 200 grammes de cannabis ont été saisis dans la résidence et le véhicule de l'homme de 63 ans et de la femme de 56 ans par la SQ.

L’opération a mobilisé six enquêteurs de la Division des enquêtes sur la contrebande.