C’est son avocat qui a réclamé ce report, vendredi, au palais de justice de Laval.

Il a dit avoir besoin de plus de temps pour se préparer.

Zaidan, un Lavallois âgé de 49 ans, a plaidé non coupable, plus tôt cette semaine, aux sept chefs d'accusation qui pèsent contre lui, dont enlèvement, séquestration, vol et menaces.

Le président-directeur général de Cora, Nicholas Tsouflidis, a été enlevé chez lui à Mirabel le 8 mars 2017. Des hommes armés l'ont ligoté et ont exigé une rançon, avant de l'abandonner en bordure de la montée Champagne, à Laval, le lendemain matin.

Paul Zaidan, un ancien franchisé de la bannière, a été appréhendé tôt mardi dernier à son domicile de Laval par l’escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ).

Celle-ci prévoit procéder à d’autres arrestations dans cette affaire.

Paul Zaidan aurait perdu beaucoup d’argent avec son restaurant Cora, dont la franchise lui a été retirée en 2015. Il aurait voulu forcer M. Tsouflidis à le rembourser.