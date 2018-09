Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations de Jean-François Deschênes

Le mur de protection construit il y a une cinquantaine d’années sert notamment à protéger la route lors des embâcles du printemps. Si rien n'est fait, la route et les canalisations pourraient être endommagées.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, espère réaliser ce projet d'ici cinq ans, au moment où Québec doit reconstruire le barrage du centre-ville.

La Ville souhaite que le nouveau mur soit plus vert et mieux intégré à son environnement.