Un texte de Mathieu Grégoire

L'école est l'une des 18 qui ont gagné une bourse offerte par le fabricant d'équipement Riddell. Le concours de la compagnie américaine permet à des équipes d'élèves du secondaire de se procurer de l'équipement plus sécuritaire.

Cette année, 14 000 équipes en Amérique du Nord ont participé au concours. Les Patriotes de l'École secondaire catholique Franco-Cité est la seule équipe canadienne à avoir été choisie.

Nickolas Lebeau amorce sa 4e et dernière saison avec les Patriotes. Alors qu’il se remet d’une blessure à l’épaule, il voit d’un bon oeil l’arrivée du nouvel équipement.

Un casque de football peut coûter tout près de 400$, selon l’entraîneur des Patriotes de Franco-Cité. Le niveau de protection qu’ils offrent s’améliore constamment, c’est pourquoi l’équipe cherche à les renouveler le plus souvent possible. pic.twitter.com/gjqRedgHVv

La direction des Patriotes achète chaque année quelques casques ou autres pièces d’équipement et d’entraînement. La bourse de 10 000 $ de Riddell équivaut à la somme que l’école dépenserait normalement en près de cinq ans.