Le Britanno-Colombien a remporté deux fois d'affilée le titre de joueur par excellence. Il a obtenu cette distinction en 2005 et en 2006. À 1,91 m (6 pi 3 po), il est le seul joueur de moins de 1,98 m à avoir décroché ce titre plus d'une fois.

Il s'est également illustré en grimpant au 3e rang de l'histoire de la NBA avec 10 335 assistances, derrière respectivement John Stockton et Jason Kidd.

Nash a dirigé la meilleure attaque de la ligue pendant huit saisons consécutives, de la saison 2001-2002 avec les Mavericks de Dallas jusqu'à celle de 2009-2010 avec les Suns de Phoenix.

Il détient également le record absolu de réussite de lancer franc en carrière, avec 90,43 %.

Après deux saisons minées par des blessures au dos, il annonce sa retraite en 2015. Âgé de 41 ans, il avait alors écrit un texte sur le site The Player's Tribune, où il parlait de sa détermination.