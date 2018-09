Un texte de Margaud Castadère

Les chefs de partis multiplient annonces, discours, entrevues et autres sorties médiatiques depuis le début de la campagne électorale au Nouveau-Brunswick. Et peu importe le sujet, certains mots et éléments de langage paraissent récurrents. Radio-Canada a fait le compte et en analyse le sens.

Méthodologie Radio-Canada a analysé toutes les déclarations de presse des chefs du Parti libéral, du Parti progressiste-conservateur, du Parti vert et du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick, entre le 24 août et le 6 septembre, à l’aide d’un logiciel Word Counter. Cet outil permet de relever les mots et associations de mots les plus souvent répétés dans un texte.

Brian Gallant fait souvent état de son bilan en point de presse. Photo : Radio-Canada/René Godin

Brian Gallant : la continuité

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, semble avoir trois obsessions : la santé, les investissements… et lui-même. Ce qui frappe tout de suite [en observant les résultats], c’est qu’on se positionne comme le gouvernement en place. [...] Et Brian Gallant se place au centre de ce gouvernement , analyse Chantal Richard, professeure agrégée en études françaises à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Par l’emploi des termes gouvernement réélu ou du futur, les libéraux semblent miser sur la continuité. On veut rassurer. [...] On va accepter l’idée qu’on est déjà là, et que ça va continuer.

En d’autres mots, on propose de poursuivre le statu quo. Chantal Richard, professeure agrégée en études françaises, UNB

Les termes plan et programme quant à eux, suggèrent qu’on essaie de convaincre la population qu’on a l’expérience et les compétences pour continuer à diriger la province .

Mis à part l’accent appuyé sur les projets en santé et les investissements, la professeure note un vocabulaire assez banal et flou. Cette banalité est intentionnelle, car on mise sur le fait que les gens préfèrent le connu à l’inconnu , résume Chantal Richard.

Pour le politologue de l’Université de Moncton, Gabriel Arsenault, il semblerait que Brian Gallant mise plus à gauche en ce début de campagne. Le mot care [soins] en anglais revient très souvent, et les termes d’infrastructures et de soins de santé sont des thématiques très sociales-démocrates , note-t-il.

Blaine Higgs avec les candidats progressistes-conservateurs à Moncton. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Blaine Higgs : des critiques plus que des promesses

Dans ses discours et déclarations, le chef du Parti progressiste-conservateur s’en prend à multiples reprises à son principal rival. Le nom de Brian Gallant apparaît d’ailleurs à quasi-égalité avec celui de Blaine Higgs.

Par ces attaques, celui-ci joue son rôle d’opposition officielle. Si on compare aux deux autres partis, on remarque que c’est le seul à critiquer [aussi souvent] directement dans ses communiqués Brian Gallant et son gouvernement. [Blaine Higgs se place comme] la voie du changement, parce que si on va critiquer l’autre c’est pour offrir une alternative , analyse la professeure en études françaises.

Mais la critique semble l’emporter sur la proposition de projets.

C’est une stratégie : plutôt que de faire des promesses, on va critiquer ceux qui sont en place. Chantal Richard, professeure agrégée en études françaises, UNB

Blaine Higgs met également l’accent sur le moment de l’élection, en rappelant très régulièrement la date du scrutin, le 24 septembre. C’est comme si on fait appel aux gens à reprendre le contrôle. On met plus l’accent sur le moment du changement que sur ce qui pourrait se passer après , conclut Mme Richard.

Le politologue Gabriel Arsenault note une plus grande concentration des mêmes termes utilisés par les progressistes-conservateurs. On semble avoir un message très ciblé. [...] Alors que Blaine Higgs disait qu’il voulait laisser une marge de manœuvre à ses candidats ou à ses députés, mais à ce jour le message est assez central , analyste-il.

Jennifer McKenzie, chef du NPD, mise sur les thématiques chères aux fondements historiques de son parti. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Jennifer McKenzie : le travail

La répétition des termes autour de la notion du travail rappelle les racines du Nouveau Parti démocratique. C’est vu comme une solution à tous les problèmes : si on a des problèmes en santé, c’est que les conditions [des travailleurs] ne sont pas bonnes , exemplifie Chantal Richard.

La chef néo-démocrate utilise aussi beaucoup de verbes à connotation affective : le parti va appuyer , ou protéger une cause, des enjeux.

David Coon veut notamment étendre l'équité salariale au secteur privé. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

David Coon : au-delà de l’environnement

Alors que le mandat originel du Parti vert est sans surprise l’environnement, David Coon met de l’avant d’autres thèmes depuis le début de la campagne, comme la santé ou l’économie. Ils veulent se présenter comme un parti beaucoup plus multidimensionnel, donc qui va s’occuper de toutes les questions importantes pour les Néo-Brunswickois , note Chantal Richard.

Le Parti vert essaie de se projeter comme un "vrai parti" qui peut toucher à tous les grands sujets , corrobore Gabriel Arsenault.

La répétition au coeur de la stratégie politique

La répétition fait partie de la stratégie politique, expose Chantal Richard. La répétition est une stratégie qui existe depuis très longtemps qui est la création d’une image de marque.

On répète certains segments de mots qui, ensuite, finissent par être retenus par la population. On veut toujours marteler ces mêmes expressions. Chantal Richard, professeure agrégée en études françaises, UNB