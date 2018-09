Le Festival celtique de Québec s’ouvre vendredi à 18 h avec un festin celtique, une expérience gustative inspirée des banquets gaulois.

Les traditionnels Highland Games battront pour leur part leur plein samedi et dimanche. Une activité incontournable du festival, selon le président de l'événement, Guy Morisset.

« C’est des hommes forts avec de belles techniques qui sont en kilt et qui font des sports qui étaient pratique courante dans les armées par exemple écossaises », décrit-il.

Les compétiteurs se mesureront lors des 4 épreuves officielles du lancer de la pierre de 17 lb (7,7 kilos), lancer du poids et lancer en hauteur du poids de 56 lb (25 kilos) et lancer du poteau de 120 lb (54 kilos).

Le Festival celtique de Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Une place des artisans et une zone gourmande seront également établies au domaine de Maizerets qui sera animé tout au long de la fin de semaine au son notamment des cornemuseurs des 78th Frasers Highlanders et des Elgin Pipes and Drums.

Différents clans seront par ailleurs représentés grâce à des passionnés et leurs reconstitutions historiques, décrit pour sa part Sarah Guermazi du clan des Vikings.

« On a notre campement le plus historique possible où il y a des femmes qui vont faire des métiers à tisser, où on va cuisiner et également, il va y avoir des mises en scène de combats », illustre-t-elle.

Des conférences et animations avec contes et légendes sont également au programme de l’événement familial.