Our Community Bikes, ouvert en 1993 sur la rue Main, est un atelier communautaire de réparation de vélos.

Jesse Cooper, un employé de longue date, explique que l’espace offre ses services aux personnes à faible revenu, et à celles qui veulent apprendre la mécanique d’un vélo.

« Pour les gens à faible revenu, avoir un vélo pour se déplacer librement dans la ville est un outil de survie », croit M. Cooper. Il est ravi d’avoir pu aider, au fil des ans, des personnes à devenir plus indépendantes.

Jesse Cooper admet que les choses ont bien changé sur la rue Main depuis 25 ans. Non seulement le cyclisme est beaucoup plus accessible, mais la clientèle aussi a changé. « Le quartier était plus éclectique à l’époque. Maintenant, c’est beaucoup plus homogène », affirme-t-il.

Nous ne sommes maintenant qu’un atelier de vélo communautaire dans une mer d’embourgeoisement. Jesse Cooper, Our Community Bikes

James Cooper espère qu'Our Community Bikes pourra ouvrir d'autres espaces à travers la ville dans les années à venir, et mettre sur pied davantage de programmes communautaires.