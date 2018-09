Un texte de Miguel Lachance avec les informations de Francis Bouchard

Après avoir été entreposé pendant près de six mois après son arrivée depuis Nanaimo, Chimo l’ours polaire pourra enfin accueillir les visiteurs à l’entrée de la municipalité.

On a travaillé très fort depuis 3 ans , raconte Jamie Mageau, le président de la Chambre de commerce de Cochrane. C’est un soulagement de pouvoir enfin l'installer.

De nombreux événements ont été organisés pour amasser les 45 000 $ nécessaires pour payer la sculpture et son transport.

L’ours en chêne a été sculpté par Dan Richey, un artiste originaire de Cochrane qui pose ici avec le prototype. Photo : Dan Richey

La sculpture mesure 8 m de long et 4,5 m de haut et pèse plus de 800 kilos. Elle a été transportée jusqu’à Cochrane en pièces détachées avant d’être assemblée par le sculpteur Dan Richey.

Nous allons vérifier avec le Livre des records Guinness, mais je crois que c’est le plus grand ours en bois sculpté au monde. Jamie Mageau, président de la Chambre de commerce de Cochrane

La sculpture est si imposante qu’il a fallu lui couper les pattes pour son transport entre Nanaimo en Colombie-Britannique et Cochrane en Ontario. Photo : Dan Richey

La Chambre de commerce et la Municipalité envisagent maintenant d’améliorer le site pour qu’il devienne un site touristique exceptionnel.

L’ancienne sculpture en fibre de verre, installée dans les années 1970, avait été jugée trop dangereuse et a été enlevée l'an dernier. Photo : Nathalie L. Rancourt

Je voulais que le nouveau Chimo ressemble à l’ancien, mais avec plus de détails, pour qu’il ait l’air plus réaliste , explique l’artiste.

Je suis heureux de le voir à sa place et que ce soit terminé , ajoute M. Richey.

C’est le plus grand projet que j’aie accompli , raconte l’artiste. Le plus important défi était de déplacer les très lourdes bûches de chêne.

La Ville a aussi acheté le prototype, plus petit et également sculpté dans du bois de chêne, et l’a installé plus tôt cet été à une intersection du centre-ville.