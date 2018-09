La CAQ a annoncé cette semaine le retrait du candidat Stéphane Laroche, propriétaire d’un bar reconnu coupable d'infractions, notamment d'avoir accueilli des mineurs et d'avoir contrevenu à la Loi sur l'équité salariale.

« Je suis extrêmement fier d’accueillir Louis dans l’équipe du changement. En politique, l’authenticité et la capacité de communiquer efficacement ses idées sont des atouts primordiaux. Ce sont des qualités que possède indéniablement Louis Lemieux », affirme M. Legault dans un communiqué.

La lutte avait été très serrée dans Saint-Jean, en 2014 : le péquiste Dave Turcotte l'avait emporté par 563 voix sur le candidat caquiste, tandis que la candidate libérale avait terminé non loin derrière, au troisième rang, avec un peu plus de 1600 voix de retard sur le meneur.

Louis Lemieux, qui demeure dans la circonscription voisine d'Iberville, affrontera, outre le député sortant du Parti québécois, la libérale Vanessa Parent et Simon Lalonde, de Québec solidaire.

« C’est avec beaucoup de fierté que je vais représenter la CAQ dans la circonscription de Saint-Jean. J’ai confiance en François Legault pour faire plus et faire mieux pour le Québec, et en attendant, je pars à l’instant à la rencontre des électeurs », dit M. Lemieux dans le communiqué du parti.