Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Martin Toulgoat

Selon la CAQ, il est primordial de promouvoir davantage l'agroforesterie et les produits forestiers et d'en améliorer la mise en marché pour s'assurer que toutes les étapes de la transformation soient effectuées en Gaspésie.

Moi je le vois passer à Chandler, le bois qui sort à pleins camions de la Gaspésie et qui s’en va directement au Nouveau-Brunswick, dans une autre province pour se faire transformer, pour revenir sur nos marchés et le prix est élevé, ça n’a pas de bon sens. Pourquoi ne pas essayer de créer des emplois directement ici?

Un camion transportant du bois. Photo : Radio-Canada

Fin des commissions scolaires

M. LeBouthillier a aussi défendu l’abolition des commissions scolaires Nous, ce qu’on veut c’est sauver des sous , a-t-il déclaré.

Selon le candidat, la mesure permettrait de diminuer la moyenne de la taxation scolaire de la circonscription de Gaspé qui passerait de 725 $ à 269 $ par année.

Présente auprès de M. LeBouthillier lors de son lancement, la candidate de la CAQ dans Bonaventure, Hélène Desaulniers, ajoute que la mesure permettrait aussi de redonner le pouvoir aux directions d’écoles et d’être plus proche des réalités du terrain. On veut que les élèves retrouvent les services auxquels ils ont droit. Pour nous, l’abolition des commissions scolaires est une piste de solutions à envisager , détaille Hélène Desaulniers.

Priorités pour Bonaventure

Mme Desaulniers a donné mercredi le coup d’envoi de sa campagne en priorisant des dossiers régionaux.

Helene Desaulniers, candidate de la CAQ, dans Bonaventure Photo : Radio-Canada

Elle a notamment donné son appui à la modernisation de l'hôpital de Maria. La candidate s’est aussi portée à la défense du projet de financement de pôle des technologies propres de la Gaspésie. Elle en a profité pour réitérer son intention de travailler avec la Cimenterie McInnis afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La CAQ promet aussi la vente en ligne de permis de chasse et pêche pour attirer de plus jeunes adeptes et assurer ainsi la relève dans ce secteur qui rapporte d'importantes retombées économiques en Gaspésie. Le parti augmenterait aussi le nombre d’agents de la faune.