« Ce nouveau pont constituera un héritage durable pour l'innovation et le design canadiens et son nom devrait également être une source de fierté », a indiqué vendredi François‑Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, dans un communiqué où il a invité « tous les résidents de la région de Montréal ainsi que tous les Canadiens à donner leur avis ».

Ottawa acceptera de recevoir les commentaires à ce sujet jusqu’au 21 septembre.

Ceux-ci peuvent être expédiés par courriel au infc.npsl-nbsl.infc@canada.ca ou encore par la poste à l’adresse suivante : Infrastructure Canada, Grands ponts, 180 rue Kent, 10e étage, Ottawa (Ontario), K1P 0B6.

Samuel de Champlain, fondateur de Québec. Photo : Hulton Archive/Getty

Infrastructure Canada compilera ensuite ces commentaires et en fera un compte-rendu sur son site Web.

Le gouvernement fédéral se propose d’installer un panneau avec le nom complet « pont Samuel-de Champlain » sur chacune des approches, à Brossard et à Montréal. Toutefois, les autres panneaux routiers portant uniquement la mention « pont Champlain » ont déjà été fabriqués et Ottawa souhaite les conserver tels quels.

La préférence du gouvernement Justin Trudeau pour l’appellation « Samuel-de Champlain », déjà réclamée depuis longtemps par des historiens, des élus et des éditorialistes.

Quel que soit son nom, le nouveau pont est censé être livré le 21 décembre prochain. On s'attend cependant à ce qu'il y ait du retard.