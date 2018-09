Les candidats à l’élection provinciale de la circonscription de Gatineau ont des opinions assez partagées, mais il y a un consensus face au besoin criant de spécialistes. Pour les attirer, la solution qui semble être la plus efficace est de leur accorder des primes.

Le candidat Jonathan Carreiro-Benoît du Parti québécois est en faveur de ces primes, même s'il croit qu'on devrait geler le salaire des médecins.

Définitivement, si je suis élu le 1er octobre prochain, vous pouvez avoir confiance en moi, je vais tout faire en mon possible pour donner cette prime-là oui , fait valoir M. Carreiro-Benoît.

En plus des primes, le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) Robert Bussières croit que l'Outaouais devrait avoir des salaires compétitifs face à l'Ontario.