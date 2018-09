L’estrade de la Fourche et le terrain qui l’entoure seront rebaptisés pour porter le nom du CN. Le transporteur national a offert un don de 750 000 dollars dans le cadre de ce partenariat.

« Ça fait plus de 100 ans qu’on est présents à Winnipeg; on a été présents dans la Fourche, avec la cour de triage », souligne Sean Finn, vice-président à la direction, Services corporatifs au CN.

« On est ici pour célébrer ce coin-là, mais surtout reconnaître l’histoire du CN à Winnipeg et s'assurer que lorsqu’il y aura des événements pour les années à venir, on pourra célébrer ensemble, avec les gens de Winnipeg, ce partenariat historique. »

Une plaque tournante

La Fourche, à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine, était l'un des principaux lieux de traite des fourrures au Canada, lorsque les voies navigables étaient les voies de transport principales. Avec l'arrivée du chemin de fer, Winnipeg est devenue une plaque tournante centrale du réseau ferroviaire transcontinental.

Le site de La Fourche, derrière la gare Union, a été une gare de triage majeure dès la fin du 19e siècle pour la compagnie du Chemin de fer du Pacifique du Nord et du Manitoba, la compagnie de chemin de fer Canadien du Nord, le chemin de fer du Grand Tronc et le Canadien National.

Une vue aérienne de la Fourche en 1970, quand les trains étaient encore très présents. Photo : Archives de l'Université du Manitoba/collection Winnipeg Tribune

Cet espace a ensuite joué un rôle important lorsque Winnipeg est devenue la « porte d'entrée de l'Ouest canadien » pour des milliers de nouveaux arrivants au Canada, venus par train. Le gouvernement canadien avait alors construit deux hangars pour accueillir les immigrants à la Fourche.

La plupart des voies ferrées ont été retirées au milieu des années 1980 et quelques années après, la Fourche a obtenu le statut de site historique national et de marché, attirant des milliers de visiteurs.

Mais plusieurs signes de ce passé ferroviaire demeurent. La ligne principale du CN marque les frontières ouest et nord du site, l'ancienne centrale à vapeur abrite la station de télévision Citytv, des wagons rénovés et un wagon de queue sont exposés sur place et les anciennes écuries sont devenues le marché de la Fourche.

La ligne principale continue d'être exploitée pour les trains de marchandises et de voyageurs, et la gare Union est l’un des arrêts principaux du train transcanadien de VIA Rail, « le Canadien ».

La scène de la Fourche (au fond, devant le Musée pour les droits de la personne), sera rebaptisée au nom du CN. Photo : Radio-Canada

Le CN embauche encore aujourd’hui 2000 cheminots à Winnipeg, note Sean Finn. « C’est important pour nous de soutenir les communautés où nous travaillons, vivons, et voyageons », ajoute-t-il.

L’estrade et le terrain situés près du Musée canadien pour les droits de la personne et l'Esplanade Riel, accueille régulièrement de nombreux concerts et événements, notamment la fête du Canada et le Festival de la fierté. La Commission de vérité et réconciliation et la reine Élisabeth II (en 2010) y sont également passées.

Les panneaux qui portent le nouveau nom de cet endroit ne sont pas encore installés, mais le seront prochainement, indique un porte-parole de la Fourche.

Avec des informations de Darren Bernhardt, CBC News