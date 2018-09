Des agents de la PPO ont été appelés sur les lieux d'un accident de bateau, vers 16 h samedi, juste à l'ouest de Rockport, dans l'Est ontarien. Selon les policiers, cinq personnes se trouvaient à bord d'un bateau rapide (speed boat) quand celui-ci a chaviré.

Quatre des passagers ont été secourus, soit un homme et trois jeunes de moins de 18 ans. L'enfant de 11 ans, qui était en vacances avec sa famille, n'a jamais été revu.

La PPO a indiqué que l'enfant est maintenant présumé noyé. Au moment de l'accident, il ne portait pas de veste de flottaison.

La loi requiert la présence d'un dispositif de flottaison pour chacun des occupants d'une embarcation. Toutefois, le port de ce dispositif n'est pas obligatoire.

De nombreuses agences ont participé aux recherches

En plus de son équipe de recherche et récupération sous-marines, la PPO a déployé des hélicoptères et son équipe de réponse d'urgence.

Des membres de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces armées canadiennes et de Parcs Canada ont aussi pris part aux recherches, de même que les pompiers des Mille-Îles et les gardes côtières canadienne et américaine.

Même si les plongeurs ont arrêté leurs recherches sous l'eau, des patrouilles se poursuivent sur l'eau et dans les airs.

Par ailleurs, la famille du jeune disparu, qui n'a pas été identifié, a transmis une déclaration aux médias par l'entremise de la PPO.

Nous passerons le restant de nos vies à vivre avec cette tragédie, mais nous sommes réconfortés par l'amour et l'aide qui nous ont été offertes , peut-on lire dans le message rédigé en anglais.

La PPO rappelle aux résidents et aux visiteurs d'être vigilants au cours du week-end.