Il a ajouté qu'il n'excluait pas non plus d'engager des poursuites contre le journal, dont l'action a brièvement baissé après la publication des propos présidentiels.

« Nous allons voir. J'y réfléchis actuellement », a-t-il dit à la presse à bord de l'avion présidentiel, Air Force One.

Jeff Sessions, a-t-il dit, « doit enquêter pour savoir qui est l'auteur de cette tribune, parce que j'estime vraiment que cela relève de la sécurité nationale ».

Donald Trump n'a pas dit quel type de poursuites il envisageait à l'encontre du journal et l'on ignore sur quelle base juridique il pourrait s'appuyer.

Une porte-parole du département de la Justice a déclaré que le ministère ne confirmait ni ne démentait les enquêtes qu'il menait. Quant au journal, il n'a pu être joint pour le moment.

Un certain nombre de proches collaborateurs de Donald Trump ont désavoué la tribune, qui a été publiée mercredi sans que soit divulguée l'identité de son auteur.

Le New York Times a présenté ce choix comme rare, mais nécessaire pour protéger sa source.

En réunion électorale jeudi soir dans le Montana, Donald Trump a estimé que la tribune, si son contenu est exact, révélait l'existence d'une menace contre la démocratie américaine au sein même des structures du pouvoir.

Le New York Times a publié mercredi une lettre d'opinion, non signée, d'un « haut responsable de l'administration Trump » qui tire la sonnette d'alarme sur la direction « amorale » et « impétueuse » de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, soulevant l'ire du président.

Sur Twitter, il avait parlé de « trahison ».