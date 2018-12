Quelle est la priorité sur laquelle les candidats devraient se pencher durant les élections dans Laviolette-Saint-Maurice? Radio-Canada Mauricie Centre-du-Québec a posé la question à des citoyens impliqués dans leur communauté. Ils ont accepté de donner des pistes de solutions pour améliorer la situation dans la circonscription.

Jean-Guy Doucet est maire de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Il a reçu la médaille du souverain de la gouverneure générale du Canada, notamment pour son implication à titre de président du conseil d'administration de Moisson Mauricie-Centre-du-Québec entre 2011 et 2017

Nicole Racine milite contre l'exploitation des gaz de schiste dans la circonscription, à titre de porte-parole du Comité de citoyens responsables de Bécancour. Elle craint l'impact de l'exploitation du gaz de schiste sur la santé et l'eau potable.

Peut-on, doit-on développer une économie verte, si oui, comment?

Oui, en favorisant la recherche et développement en économie d'énergie, pour ainsi éviter le harnachement d'autres rivières et l'exploitation du gaz non conventionnel.

On doit aussi appliquer concrètement les résultats de la recherche en économie d'énergie dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et dans le transport.

Finalement, en mettant en place un système complet de recyclage, de récupération et de réutilisation, et en refusant la vente d'objets et d'appareils qui ne remplissent pas une, deux ou les trois conditions.

Qu'est-ce qui devrait être amélioré dans les écoles primaires et secondaires de la circonscription?

Favoriser une proximité des écoles afin de réduire les déplacements.

Augmenter les heures d'activité physique, incluant des parcours de découverte en nature.

Éviter le décrochage en imaginant des parcours scolaires ciblant les élèves au potentiel plus manuel.

Comment améliorer l'accès aux soins de santé dans la circonscription?