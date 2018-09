Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations de Martin Toulgoat

Annick Bernatchez a dû se rendre dans une clinique privée en Estrie pour obtenir une évaluation en neuropsychologie pour son fils aux prises avec des problèmes d'apprentissage.

Comme plusieurs parents de Gaspé, elle a choisi de passer par le privé pour éviter les listes d'attente dans le réseau public, malgré les coûts qu'implique cette décision.

Partir avec mon enfant, la route, la nourriture, l'évaluation... ça coûte très cher. C'est beaucoup de dépenses, de fatigue. Émotivement, ça vient beaucoup nous chercher , souligne-t-elle.

On a des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage à l'école, mais on doit leur faire manquer de l'école pour aller les faire évaluer à l'extérieur. Annick Bernatchez, résidente de Gaspé

Certains parents ont même indiqué par courriel avoir dû déménager à l'extérieur de la région en raison du manque de services et de ressources spécialisées à Gaspé.

Actuellement, la Commission scolaire des Chic-Chocs compte cinq psychologues et trois psychoéducateurs, mais leur mandat premier n'est pas de faire des évaluations.

Des services complémentaires

La neuropsychologue Marie-Pier Curadeau-Morin et la psychoéducatrice Cindy Lapierre, qui sont derrière la nouvelle clinique privée Hippocampe, espèrent répondre à cette importante demande, en offrant des services complémentaires à ceux déjà existants.

L'objectif est d'offrir des renseignements sur les diagnostics de douance, de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, donc d'accompagner les enfants et les parents là-dedans. On peut également se déplacer pour aider les enseignants et les directions d'école à appliquer les recommandations , explique Cindy Lapierre.

C'est sûr que pour des parents, ça peut être très long d'attendre un an, deux ans avant d'avoir des services. Avcec nous, l'accessibilité est assez facile; on a notre numéro de téléphone, notre adresse courriel, les gens nous appellent. Marie-Pier Curadeau-Morin, neuropsychologue

Les deux spécialistes comptent également offrir des ateliers et des groupes de soutien aux parents et aux jeunes afin qu'ils puissent échanger sur leurs expériences respectives.