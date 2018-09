Un texte d’Alain Labelle

1. HEXA, le pot qui se fait jardinier!

Le robot Hexa à l'oeuvre Photo : Vincross

Vous n’avez pas le pouce vert? Le Chinois Sun Tianqi de l’entreprise Vincross est votre sauveur. Cet ingénieur en robotique a créé un pot-robot qui se déplace en fonction des rayons du soleil ou qui danse s'il a besoin d'eau et de nutriments.

Équipé de six pattes articulées, HEXA est un véritable « gardien averti » pour plantes. Le robot, aux allures d’araignée, est actuellement disponible dans les teintes de noir et de blanc. Il possède des capteurs qui l'aident à s'orienter dans l’espace et l'empêchent de heurter d'autres objets de son environnement, tandis que des capteurs optiques le guident plus ou moins loin de la source de lumière, selon les besoins de sa locataire végétale.

Ses pattes lui permettent aussi de tourner sur lui-même pour s'assurer que toutes les feuilles de la plante reçoivent la même quantité de lumière. Un jardinier consciencieux pour vos plantes les plus précieuses seulement… parce qu’il se vend 1000 $ l’unité. Il ne faut donc pas avoir le porte-feuille à... fleurs de pots!

2. Une ferme laitière… flottante!

Photo : Beladon

Encore une fois, la ville de Rotterdam aux Pays-Bas innove en urbanisme. Elle deviendra la première au monde à accueillir une ferme laitière flottante. L’installation, créée par l’entreprise Beladon et inspirée par le mouvement de l’agriculture urbaine, doit être terminée d’ici la fin de l’année. La plateforme accueillera 40 vaches laitières de race montbéliarde qui produiront environ 900 litres de lait par jour.

Ses concepteurs visent l'autonomie énergétique, et affirment que les bovins seront nourris en grande partie avec la pelouse tondue des parcs, des stades et des terrains de golf de la ville, mais aussi des restes des restaurants voisins. Du fourrage, tel que du trèfle, de l’herbe et de luzerne, sera également produit sur place dans une serre située au premier étage. Un atelier situé pas très loin se chargera de la transformation du lait. La ferme produira aussi ses propres yogourts et fromages qui seront vendus dans les commerces du quartier.

Espérons maintenant que les locataires n’auront pas le mal de mer!

3. Un poumon créé en laboratoire greffé à un porc

Poumon humain bio-ingénié dans un bioréacteur Photo : UTMB

Les médecins américains Joan Nichols et Joaquin Cortiella ont franchi une nouvelle étape importante vers la régénération d'organes. Ils ont transplanté avec succès des poumons issus du génie biologique dans des porcs adultes.

Les organes ont été développés en incubateur à partir de cellules porcines, et ont ensuite été transférés dans les cochons.

C'est la première fois que des organes fonctionnels de cette taille sont recréés de toutes pièces.

Pour produire un poumon bio-ingénierie, les scientifiques ont dû créer un échafaudage biologique à l'aide du poumon d'un cochon traité avec une substance spéciale qui a permis d’éliminer toutes les cellules impropres et le sang. Il ne restait alors que les protéines pulmonaires et la structure de l'organe. Deux semaines après la transplantation, les quatre poumons transplantés avaient établi de solides réseaux de vaisseaux sanguins, une étape essentielle à la survie du poumon.

Le prochain objectif est d’étudier la viabilité à long terme de tels organes. Les cochons aux poumons greffés pourraient vivre sur une ferme pendant six mois ou un an pour ensuite être rapportés au laboratoire pour vérifier le bon fonctionnement des organes.

Des essais cliniques chez l'humain pourraient commencer dans les 10 prochaines années.

4. L’épouvantail, revu et corrigé

Photo : Groupe Bird Control

Oubliez les bons vieux épouvantails à moineaux, le producteur de bleuets Justin Meduri dans l’État de l’Oregon, aux États-Unis, utilise maintenant des lasers dignes des films de science-fiction pour empêcher les oiseaux de s’offrir un buffet à ciel ouvert dans son champ de fruits.

Le laser développé par le groupe Bird Control permet de garder les oiseaux à distance, sans représenter de danger pour eux, et ce, 7 jours sur 7.

Avant d’utiliser cette méthode, M. Meduri perdait jusqu’à 25 % de sa récolte en raison de l’appétit des oiseaux pour ses fruits. La situation a bien changé depuis qu’il a installé le laser pour effrayer les oiseaux.

Au moment de la croissance des bleuets, l’agriculteur a installé 6 pistolets laser automatisés montés sur des piédestaux. Ces canons tirent des rayons laser verts continus à travers les buissons. Les oiseaux semblent les confondre avec un prédateur et s'enfuient immédiatement dès qu’il s'approche d'eux.

Le fermier affirme qu’il a économisé 100 000 $ l’année dernière sur les pertes de récolte et qu’il a augmenté ses revenus de 33 %.

Selon l’entreprise Bird Control, l’invention peut également être utilisée dans les golfs, les parcs et les endroits publics.

5. Le village de Bungur en mal d’attention

Photo : Oddity Central

Les 600 âmes du petit village de Bungur en Russie, situé à 3112 km à l’est de Moscou, n’en peuvent plus. Bungur est dans un état de grand délabrement depuis des dizaines d’années, et les choses ne font qu'empirer. Les routes sont endommagées, l'électricité et l'eau sont coupées de façon intermittente et les services de santé sont inexistants. Sans compter le fait qu’il n’y a plus d’écoles ni de garderies.

Lassés par le manque d’intérêt du gouvernement central pour leur sort, les villageois ont trouvé un moyen original pour attirer l’attention du gouvernement russe sur leurs conditions de vie difficiles.

Ils veulent changer le nom de leur patelin pour Syrie. Leur raisonnement? Si le régime Poutine investit des dizaines de millions de dollars dans la Syrie, le pays du Moyen-Orient, il peut certainement trouver quelques roubles pour une Syrie un peu plus proche de chez lui.

« Nous n'avons aucune attente », affirme Sergei Zhavronkov, l'un des initiateurs du changement de nom de Bungur. « Lorsque nous aurons changé le nom de Bungur pour Syrie, nous demanderons de l'aide humanitaire à la Fédération de Russie », explique l’homme en soutenant que l’état de sa ville est comparable à ce qui est observé en Syrie, sans toutefois attirer l’attention des autorités.

6. Un œil bionique imprimé en 3D

Photo : Université du Minnesota

Le professeur de génie mécanique Michael McAlpine et ses collègues de l'Université du Minnesota aux États-Unis ont créé un œil à l’aide d’une imprimante 3D. La percée tient dans le fait que plusieurs matériaux ont été utilisés pour créer ce prototype qualifié de bionique par ses concepteurs.

Les chercheurs ont eu recours à un dôme en verre hémisphérique dont la taille et la forme sont similaires à celle de la partie arrière d'un œil humain. Sur la paroi interne de ce dôme, les ingénieurs ont imprimé des photodiodes capables de détecter la lumière.

Pour connecter ces photodiodes, l’équipe a utilisé de l’encre composée de particules d’argent. L’ensemble du processus de création a duré une heure.

Ces photodiodes pourraient éventuellement stimuler le nerf optique d'une personne non voyante, et ainsi remplacer l’organe de la vue.

Pour le moment, cet œil n'est pas encore fonctionnel, mais il a montré sa capacité de convertir la lumière en électricité même si le taux de conversion est encore trop bas pour envisager de créer une prothèse visuelle de qualité.

L’équipe américaine veut donc mettre au point un autre prototype qui possédera davantage de récepteurs de lumière qui seront aussi plus puissants.

En 2013, l’équipe du Pr McAlpine avait réussi à créer une oreille bionique combinant des tissus biologiques avec des composants électroniques, toujours en utilisant une imprimante 3D.

7. Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. Vraiment?

Photo : Jeff Hong

Les 101 dalmatiens, Mowgli, la Belle, Ratatouille, et les autres personnes de Disney passent un mauvais moment dans l’imaginaire de l’illustrateur Jeff Hong.

Photo : Jeff Hong

L’artiste a imaginé des fins beaucoup moins à l’eau de rose aux histoires de l’univers de Disney, et le résultat est pour le moins critique de notre société actuelle. Les célèbres personnages sont placés dans des contextes sociaux malheureux, où ils vivaient les drames et les angoisses des gens ordinaires.

Photo : Jeff Hong

L’œuvre de l’Américain, qui se dit un grand fan de Disney, dépeint donc une autre réalité, celle des 101 dalmatiens qui finissent dans un refuge animal, de Mowgli qui fouille dans les vidanges d’un bidonville ayant remplacé la forêt, de Ratatouille devenu rat de laboratoire ou encore de la Belle chez le chirurgien esthétique. Bienvenue au royaume de Disney, revu et corrigé!