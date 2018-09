Un texte de Julie Marceau

« On l’exclut pas sous d’autres formes, mais sous la forme d’un métro, c’est clairement trop cher et on ne le fera pas », a précisé le directeur des communications de la CAQ, Guillaume Simard-Leduc, à la suite du point de presse de son chef, François Legault, avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parlant d’une « très bonne rencontre avec Valérie », François Legault a précisé, vendredi midi, qu’il s’entendait avec la mairesse de Montréal sur « l’importance du transport en commun » en spécifiant qu’il n’était plus totalement contre le projet de ligne rose.

« Ça coûte très cher le métro par rapport à un transport qui est au-dessus de la terre, donc il faut regarder le coût-bénéfice de chaque proposition. L’ARTM [L'Autorité régionale de transport métropolitain] est en train de faire ça, donc j’ai hâte de voir ces propositions-là », a indiqué le chef caquiste.

Lors du congrès national de la CAQ à Lévis, en mai dernier, François Legault s’étant pourtant opposé fermement au projet de ligne rose.

« Il a fallu faire des choix et, dans ces choix-là, on n’a pas retenu la ligne rose », avait-il déclaré.

Le ton était différent vendredi aux côtés de la mairesse.

« Ce que j’ai convenu avec la ligne rose, c’est que l’ARTM est en train de faire des études », a déclaré François Legault.

« Si le 514 et le 450 sont capables de s’entendre, bien tout est parfait. Si on ne s’entend pas, comme entre Québec et Lévis, bien il y a un devoir du gouvernement du Québec d’essayer d’arbitrer le plus objectivement possible », a-t-il ajouté.

Ligne rose : Valérie Plante ouverte à une autre technologie

La mairesse de Montréal semble elle aussi avoir mis de l’eau dans son vin.

Valérie Plante souligne que l’ARTM a octroyé cet été du financement pour le projet d'étude de la ligne rose et que toutes les conclusions sont possibles.

« Selon les études que j’ai et les évaluations faites, on pense que oui une ligne de métro serait une bonne idée, maintenant en termes de technologie, si on se rend compte, pour différentes raisons, que ça devrait être un autre type de technologie, moi au final je veux la mobilité là », a affirmé Valérie Plante.

Questionné par les journalistes, le porte-parole du chef a précisé la position de son parti.

« Il y a des études qui sont en cours, on ne les annulera pas, on ne les suspendra pas, on va voir ce qu’elles donnent. On va regarder [si] ces études-là évoquent d’autres formats, par exemple du transport en surface, on va regarder ça si les maires du 450 et du 514 trouvent que c’est porteur », a indiqué Guillaume Simard-Leduc.