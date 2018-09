C’est une histoire de famille à double titre. Il y a d’abord la trame du film elle-même. Une mère célibataire doit confier à son ex sa fille alors que la baby-sitter lui a fait faux bond. Cet homme, dont les liens réels avec l’enfant apparaissent de plus en plus évidents, va apprendre à connaître le bout de chou pendant trois jours, partageant de nombreux moments tendres et complices.

Toutefois, Drôle de père permet aussi à Amélie Van Elmbt d’évoquer sa propre famille. Elle a en effet choisi de confier le rôle d’Elsa à sa fille de 6 ans, Lina Doillon, fruit de ses amours avec le réalisateur français Jacques Doillon.

L’idée s’avère brillante, si l’on en croit Helen Faradji, pour qui Lina Doillon est un extraordinaire « aimant à caméra ». « Elle n’est pas seulement mignonne : elle a un charisme et un naturel qui sont irrésistibles », ajoute la critique.

Des défauts, selon Georges Privet

Georges Privet a lui aussi apprécié la performance de l’enfant, tout en regrettant que le réalisatrice soit un peu trop « en adoration » en filmant sa fille, ce qui enlève de l’objectivité au long métrage.

Il n’est pas non plus totalement convaincu par la structure du film, avec une transition un peu trop tirée par les cheveux entre une première partie qui ressemble à un documentaire interrogeant sur la paternité et une deuxième soudainement dramatisée.

Malgré tout, George Privet voit Drôle de père comme « un bon film ». Pour sa part, Helen Faradji, conquise, en loue la simplicité.

Ça repose sur pas grand-chose, c'est un homme et une petite fille qui apprennent à se découvrir. On multiplie les scènes avec des petits riens qui très rapidement font un grand tout très sensible, très délicat et très joli. Helen Faradji

Outre les mots de la critique, la présence au générique des frères Dardenne et de Martin Scorsese en tant que producteurs pourra en convaincre quelques-uns de la qualité du deuxième long métrage de la réalisatrice belge.