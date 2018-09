Carrie Bourassa, qui dirige l’Institut de la santé des Autochtones, sera épaulée par quatre personnes. Elle rejoindra également le département de santé des collectivités et d’épidémiologie de l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. Avant d’être à la tête de l’institut, Carrie Boussara a enseigné la santé autochtone pendant plus de 15 ans à l’Université des Premières Nations du Canada.

Je suis très heureuse d’avoir la chance de continuer à être au service des communautés autochtones à l’Université de la Saskatchewan. Carrie Bourassa, directrice de l'Institut de la santé des Autochtones

Carrie Bourassa affirme qu'elle va concentrer ses efforts sur le savoir autochtone et la recherche basée sur la communauté. Elle veut également s’assurer que les communautés autochtones du Canada ont la main sur le programme de recherches de l'institut. Un plan stratégique quinquennal, axé sur l’engagement des communautés, sera révélé cette année.

L'établissement était situé à l’Institut de recherches d’Horizon Santé-Nord, à Sudbury, depuis février 2017. C’était la première fois qu’un institut de recherche en santé du Canada s’établissait à l’extérieur d’un grand centre urbain. « La réalisation de recherches en santé depuis le nord de l’Ontario nous a permis de nous employer à surmonter les difficultés auxquelles les Autochtones du Nord font face et à trouver de nouvelles solutions au profit du bien-être général de ces communautés rurales », affirme Carrie Bourassa dans un communiqué.

S’appuyer sur les connaissances ancestrales

L’objectif de la recherche en santé autochtone est de créer un avenir plus sain pour les communautés de Premières Nations, inuites et métisses.

Les travaux englobent les dimensions intellectuelle, physique, émotionnelle et spirituelle des connaissances dans les interactions avec les gens, les lieux et l’environnement naturel. Ils sont réalisés de manière collaborative avec des communautés autochtones ou métisses, en se basant sur leurs cultures et leurs connaissances respectives.