Les candidats du Parti libéral du Québec, du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire, pour la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ont pu prendre connaissance des enjeux qui touchent spécifiquement le Témiscamingue.

Parmi ceux-ci, l'importance du projet de mini-centrales hydroélectriques ONIMIKI pour le territoire, la décentralisation et la déconcentration.

Décentralisation, c'est les pouvoirs décisionnels, c'est la manière dont l'autonomie locale est respectée. La déconcentration, c'est le déploiement des services publics dans nos milieux. C'est de s'assurer que l'ensemble de la fonction publique soit répartie partout sur les territoires et chez nous aussi. Des bureaux de ministères, concrètement actifs, chez nous sur notre territoire, qui connaissent nos réalités, on a besoin de ça , explique la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

D'autres priorités ont été établies par les élus, telles que les services de proximité et l'ajout de programmes en formation professionnelle et en enseignement supérieur.

La préfète a aussi rappelé que la connectivité Internet demeurait un enjeu majeur pour le territoire.

Malgré toutes les annonces qui se font, on a rappelé aux candidats que depuis 2003, chaque campagne électorale amène son lot de promesses. Arrêtez de promettre, faites-le! On l'a dit assez directement , lance-t-elle.

Enjeux d'Abitibi-Est

Jeudi après-midi, les candidats des quatre mêmes partis ont rencontré les élus de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Huit questions ont été priorisées par les élus, soit la main-d’œuvre et l’immigration, le Fonds local d’investissement (FLI), la gestion des terres publiques, la gestion des matières résiduelles, la fiscalité touchant les MRC, la gestion foncière et la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État, le zonage agricole ainsi que le transport collectif interurbain.