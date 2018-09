Un texte de Joane Bérubé

De passage en Gaspésie, en début de semaine, le premier ministre Philippe Couillard s’est engagé à déménager la direction des Pêches à Gaspé.

Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec (PLQ), entouré d'Alexandre Boulay, candidat du PLQ dans la circonscription de Gaspé, et de François Whittom, candidat dans la circonscription de Bonaventure, lors d'une annonce à Rivière-au-Renard, le 4 septembre 2018. Photo : Radio-Canada/Frédéric Deschênes

L’ex-ministre du Parti québécois, Marcel Landry, n’y croit pas. Il rappelle que le gouvernement de René Lévesque avait déménagé la direction des pêches à Gaspé, mais que les libéraux l’ont ensuite rapatriée à Québec.

René Lévesque disait à l’époque qu’il était plus facile de faire monter une morue à Québec que de faire descendre un fonctionnaire à Gaspé, rapporte M. Landry.

Moins d'outils, moins d'argent

L’ancien politicien s’interroge aussi sur la conversion des libéraux envers les régions.

J’ai l’impression que M. Couillard croit que les Gaspésiens n’ont pas de mémoire. Marcel Landry, ex-ministre du MAPAQ dans le Cabinet de Jacques Parizeau

L’ancien ministre rappelle que c’est le gouvernement de Philippe Couillard qui a aussi fait disparaître les organismes de concertation et de développement comme les conférences régionales des élus et centres locaux de développement.

Ces organismes, souligne l’ancien politicien, étaient la réponse à de longues luttes pour obtenir plus de pouvoirs en région. On a, croit-il, perdu des pouvoirs et des outils de développement.

Les MRC, les préfets sur qui reposent maintenant le développement, n’ont pas de moyens, selon lui. Ils n’ont pas de budgets régionaux, dit-il, de petites allocations de rien, des petites nananes. C’est rien comparativement à ce qui existait.

Marcel Landry relève que le ministère des Régions a aussi disparu avec l’avènement du gouvernement Couillard. Ils ont éparpillé ces vocations , observe l’ex-ministre du Parti québécois.

M. Landry ajoute que l’exemple de la centralisation en santé, la disparition des directions régionales en Éducation sont autant d’éléments qui font douter du virage libéral sur la décentralisation. C’est, estime-t-il, un mauvais parti pour en parler, à l’époque, les libéraux étaient plus régionalistes, mais le parti de M. Couillard n’est absolument pas régionaliste.

L’ancien ministre croit qu’un gouvernement vraiment favorable à une décentralisation devrait réimplanter des directions régionales ministérielles pour chaque ministère dans chacune des régions du Québec.

Marcel Landry a été député de Bonaventure de 1994 à 1998 et ministre des Pêches de septembre 1994 à 1996.