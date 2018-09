Dans presque chaque tamis, on trouve du plastique , affirme Ariel Smith, la coordinatrice du projet de la Fondation Bluenose Coastal Action.

Dans le cadre d’un projet de recherche sur les microplastiques au Canada Atlantique, les chercheurs dénichent des particules de plastique si petites qu’elles ne sont pas interceptées par les systèmes d’épuration des eaux des municipalités.

Il peut s’agir, par exemple, de microbilles provenant du dentifrice, ou des microfibres des vêtements.

Ariel Smith et son équipe au travail près de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

C’est un projet de trois ans financé à hauteur de 218 000 $ par Environnement et Changement climatique Canada. Les échantillons sont prélevés à plusieurs endroits en Atlantique : en Nouvelle-Écosse à Lunenburg, dans l’estuaire de la rivière LaHave et dans la baie de Fundy, et dans les eaux du bras Humber, près de Corner Brook à l’ouest de l’île de Terre-Neuve.

Jeudi, la Fondation Bluenose Coastal Action a complété sa cueillette d’échantillons pour cette année en visitant cinq plages de la région de Lunenburg : Crescent, Hirtle, Oxner, Rissers et l’île Mosher.

Les échantillons seront mis en commun et envoyés au laboratoire de la scientifique Max Liboiron, à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Ils y seront mesurés et pesés. Les analyses doivent être complétées d’ici décembre.

Cette cueillette de données, espère Ariel Smith, permettra d’éclairer les décisions futures au sujet des matières plastiques dans l’environnement.

Ce tamis sert à recueillir les microplastiques dans les eaux près de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

À l’oeil nu, les échantillons prélevés près de Lunenburg peuvent sembler inoffensifs. Il ne s’agit parfois que d’un petit grain blanc ou d’une microfibre rouge à peine visible.

Mais comme un plat Tupperware taché par de la sauce, les microplastiques absorbent les produits chimiques huileux dans l’océan, qui peuvent inclure des toxines comme le polychlorobiphényle (PCB) et le méthylmercure.

La scientifique Max Liboiron. Photo : Radio-Canada

Ces microplastiques risquent d’être ingérés par de nombreuses espèces, du plancton aux baleines.

En 2014, une étude de l’Université Dalhousie révélait par exemple que des moules élevées à quelque 800 kilomètres des côtes de Terre-Neuve contenaient davantage de matières plastiques que des moules à l’état sauvage, vraisemblablement en raison de la corde de plastique employée par l’entreprise d’aquaculture durant l’élevage.

Un animal mange du plastique , explique Max Liboiron. C’est ce qui nous inquiète tant.

Ces produits chimiques entrent dans un animal, puis se propagent aux communautés et à travers les bassins versants. Max Liboiron, scientifique.

Les scientifiques doivent définir les propriétés chimiques des matières plastiques et déterminer s’ils se transposent à l’humain.

L’an prochain, les chercheurs concentreront leur cueillette d’échantillons aux endroits où les niveaux de microplastiques auront été les plus élevés en 2018.

Avec les informations de Paul Withers, CBC