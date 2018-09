François Legault créerait deux catégories d'immigrants économiques au Canada. Ceux du Québec auraient moins de droits que dans les autres provinces, risqueraient de devenir illégaux et devraient attendre deux ans de plus pour devenir citoyens canadiens. Par ailleurs, l'idée de la CAQ pourrait créer une paralysie dans le traitement des dossiers et serait difficilement applicable dès 2019.