Cette ligue, où les compétiteurs s’affrontent dans le populaire jeu Overwatch, a annoncé la venue de ces deux nouvelles franchises, en plus de celles de Chengdu et Hangzhou en Chine, de Paris et de Washington. Les six nouvelles équipes se joindront à la ligue dès 2019 et porteront le nombre total d’équipes à 20.

L’acquéreur de la franchise vancouvéroise est le Aquilini Group, déjà propriétaire des Canucks de Vancouver de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) ainsi que de leur aréna, le Rogers Arena.

L’Overwatch League vient de compléter sa première saison officielle et selon le studio Blizzard, les amateurs auraient regardé 160 millions d’heures de compétition de ce jeu vidéo en ligne.

Cette ligue de esports a adopté le modèle des franchises, une structure qui rappelle celles des grands sports professionnels. Elle espère ainsi redéfinir le sport électronique en l’éloignant de sa formule classique où les équipes sont commanditées par des entreprises technologiques.