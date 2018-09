Il compte notamment baisser le ratio de patients pour chaque infirmière afin d'améliorer la qualité des soins dans les centres hospitaliers et donner une plus grande place aux régions.

Le chef péquiste a martelé que son parti a fait le choix de protéger et d’améliorer les services aux personnes en permettant entre autres d'améliorer les conditions de travail des employés du secteur de la santé. Selon lui, si les citoyens ont détesté l'austérité des libéraux, ils vont détester celle de la CAQ.

Jean-François Lisée s'est dit sensible aux réclamations du maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui a fait part de ses revendications, par écrit jeudi, aux partis politiques en vue du scrutin provincial.

Je suis parfaitement d’accord avec le maire, l’Outaouais a été tenu pour acquis par les libéraux pendant des années. La situation scandaleuse où les gens de l’Outaouais doivent traverser en Ontario pour avoir des soins médicaux, et qu’ils ne sont pas complètement remboursé, nous calculons qu’il y aurait 1,5 million de dollars que les gens ont payés de leur poche, pourquoi, ces activités-là se font en Ontario et non au Québec , questionne le dirigeant du PQ.

La priorité absolue, nous avons des infirmières et des préposés en épuisement professionnel et l’argent doit être mis rapidement afin de baisser les ratios et interdire le temps supplémentaire obligatoire. Jean-François Lisée

Les programmes d'éducation postsecondaire

M. Lisée a pointé lors de l'entrevue le sous-financement et l’offre de programme en éducation postsecondaire.

Le fait que le gouvernement libéral considère que l’Université d’Ottawa est une université de l’Outaouais alors que ce n’est pas le cas, il faut un plan de redressement de l’offre de service en Outaouais , fait valoir le chef du PQ.

Je me suis battu pour que l’antenne en médecine offre ses cours en français, dès notre arrivée au pouvoir, si McGill est incapable de donner des cours en français, nous allons modifier l’entente, nous allons trouver une autre université qui va pouvoir le faire. Jean-François Lisée

Une plus grande place aux régions

Le chef péquiste s'est engagé à accroître l'autonomie des régions en leur accordant plus de pouvoirs en corrigeant les coupes libérales et en augmentant la prévisibilité des enveloppes .

Le parti propose aussi d’assurer la coordination des fonds publics investis en région par l’ajout, dans chaque région, d’un sous-ministre qui se rapporterait au premier ministre.

Nous allons donner la liberté aux élus locaux régionaux de gérer leur budget, choisir leur projet, dépenser l’argent comme ils le jugent opportun pour eux. Jean-François Lisée

M. Lisée prévoit accorder des budgets aux régions sur quatre ans, afin qu'elles puissent planifier à long terme. Cela coïnciderait avec le cycle électoral municipal.