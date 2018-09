Un texte de Yanik Dumont Baron, correspondant à Paris

Ce sont les fantômes qui m’ont le plus choqué. Des êtres humains complètement cachés sous un drap ou une couverture. Une silhouette qu’on devine entre deux échafaudages sur le trottoir, une autre près de la distributrice de boissons dans le métro.

Un sans-abri dans le métro de Paris Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Ce drap, c’est un semblant d’intimité dans des lieux hyperpublics. Le dernier recours de femmes, d’enfants et d’hommes qui n’ont plus de logement. Aucun toit dans l’une des villes les plus chères du monde.



Ces fantômes semblaient partout dans mes premiers jours à Paris. Des petits chocs qui se sont accumulés, et se sont transformés en interrogation. Est-ce pire ici qu’à New York, Londres ou Toronto?

« Mais non, il y en a autant qu’à Montréal, cher ami. » C’est l’élue parisienne Dominique Versini qui l’assure, chiffres à l’appui. Elle conseille la mairesse Anne Hidalgo sur les questions touchant les populations démunies ou marginalisées.

Un sans-abri couché sur un trottoir à Paris Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Les données sont effectivement similaires : environ 3000 sans-abri recensés lors d’une nuit d’hiver à Paris en 2017, comme à Montréal en 2015. Avec des populations relativement semblables, la comparaison tient la route.

Sauf que Paris est dans une situation bien différente de Montréal. D’abord, la capitale française occupe un territoire quatre fois plus petit que celui de la métropole québécoise. On y retrouve donc plus de sans-abri au kilomètre carré. Forcément, ils sont plus visibles.

Dans les faits, il y a plus que 3000 sans-abri à Paris. Probablement deux fois plus. L’adjointe à la mairesse l’admet : « Il y a, en ce moment, environ 5 à 6000 personnes à la rue. Ça c’est clair », explique Dominique Versini.

Ce bond s’explique en partie par la fermeture de centres d’hébergement ouverts d’urgence lors d’une période de grands froids. Ces centres étaient justement ouverts au moment où des bénévoles ont recensé les sans-abri. Ils ne le sont plus.

Des passants côtoient des sans-abri à Paris. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Puis, il y a ces migrants qui arrivent du Sud, attirés par la capitale, ses services et ses promesses d’emplois. Cet été, ils étaient plusieurs centaines à camper près de la porte de la Chapelle, aux limites nord de Paris. Ça, Montréal n’a pas.

18 mois pour se trouver un logement

En fait, peu de villes sont aux prises avec une crise aussi aiguë du logement abordable. Une bonne partie des gens à la rue n’arrivent pas à trouver un logement qui convient à leurs revenus. À Paris, un appartement avec deux chambres peut facilement coûter environ 4000 $ par mois.

Pour trouver un logement abordable, il faut s’éloigner du centre. Et des services.

Résultat, le système d’hébergement d’urgence de Paris est engorgé. Samu Social, un organisme public d’aide aux sans-abri, calcule qu’une même famille aurait besoin de trois plus de temps pour trouver un logement abordable à Paris que dans une autre ville française comme Nantes.

Dix-huit mois de recherche en moyenne. Une année et demie à occuper les places temporaires destinées aux cas urgents. « On a un problème de débouchés, donc de logements à la sortie. Rien que ça, ça embouteille le système », explique Eric Pliez, le président de l’organisme.

« Paris, une ville assez généreuse »

Ces fantômes sont l’aspect le plus visible d’une crise devant laquelle la capitale française ne reste pas immobile. « Paris est une ville assez généreuse », poursuit Eric Pliez. Une ville « qui se veut assez solidaire », où « on ne peut pas mourir de faim ».

Paris compte des dizaines de fontaines d’eau, plusieurs centres gratuits pour accéder à Internet. On y trouve même une « bagagerie » pour laver gratuitement son linge et y entreposer des effets personnels.

Un sans-abri couché sur le trottoir tout près d'un commerce à Paris Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

La capitale semble aussi plus tolérante avec les itinérants que d’autres grandes villes. Même s’ils se retrouvent souvent sur le chemin des touristes. En fait, Paris est forcée de composer avec ces deux populations de front.

Un sans abri installé devant un café parisien Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Les millions de touristes venus voir le Louvre ou les Invalides sont aussi responsables de la hausse des prix de l’habitation. Donc du problème de sans-abri. Au point où la Ville cherche des façons de réduire le nombre de logements loués aux visiteurs plutôt qu’à des Parisiens.

Une petite mesure pour s’attaquer à un grand problème bien complexe. Des solutions, Paris en propose plusieurs. Mais elle a besoin de renforts.

On suggère de détourner vers d’autres villes ces migrants à la recherche d’une terre d’accueil. De relocaliser ces Français venus dans la capitale à la recherche emploi. Et bien sûr, il faudrait créer plus d’emplois.

« Les maires n’ont pas tous les pouvoirs », rappelle l’élue Dominique Versini, qui se tourne vers le président Emmanuel Macron. « Il n’y a pas de secret. Il faut que l’État ouvre des places. »

D’ici là, les fantômes vont continuer d’habiter Paris.