Un texte de Catherine Poisson, avec la collaboration de Félix Morissette-Beaulieu

Le groupe écologiste espérait avoir accès à ces documents au cours du litige judiciaire qui l'opposait à Québec depuis plusieurs mois.

Or, le gouvernement du Québec a abandonné mercredi sa poursuite contre le groupe Environnement Vert Plus.

La poursuite, qui visait à faire cesser l'occupation des terres publiques par les écologistes, était devenue obsolète selon la procureure générale du Québec, puisque le groupe a démantelé lundi son camp de la Rivière, après un an d'occupation.

On comptait profiter du processus judiciaire pour aller chercher plus d'informations sur les puits à l'abandon pour faire comparaître le ministre Pierre Moreau , explique le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron.

Selon lui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, aurait été forcé de témoigner.

Ça devenait une grosse épine dans le pied des Libéraux de Philippe Couillard. Ils ont profité du démontage du camp pour s’esquiver. Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus

Le groupe écologiste demande donc au gouvernement de s'engager à rendre publics les documents qui appuieraient les propos tenus par la sous-ministre de l'Énergie, Luce Asselin, dans une déclaration sous serment pour justifier la poursuite contre le groupe.

Danger d'explosion

Dans cette déclaration datant du 23 mai, Mme Asselin affirme que les activités prévues par le Camp de la rivière, notamment de faire de la recherche de puits inactifs, sont dangereuses en raison du risque d'explosion et d'asphyxie.

S'ils utilisent des pelles dans un sol rocailleux, ils pourraient générer des étincelles qui pourraient enflammer le gaz et provoquer des blessures aux individus telles que des brûlures ou des blessures causées par une explosion. Extrait de la déclaration sous serment de Luce Asselin, sous-ministre associée à l'Énergie

Il y a également un danger si un trou profond est creusé pour retrouver un puits et que du gaz émane de ce puits. Un tel gaz est susceptible de provoquer de l'asphyxie , ajoute la sous-ministre dans sa déclaration.

Ces affirmations sont particulièrement inquiétantes pour Pascal Bergeron.

Ça veut dire que jeter un mégot en se promenant par hasard dans le bois pourrait provoquer le même résultat [une explosion]. Si ces puits-là sont dangereux pour nous, ils sont dangereux pour tout le monde. Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus

Parmi les gaz qui peuvent tuer par asphyxie, le seul qu'on connaît c'est l'anhydride sulfureux et c'est un gaz extrêmement toxique. S'il y a un puits qui en libère quelque part, on aimerait le savoir , ajoute l'écologiste.

De son côté, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a réagi à la demande d'Environnement Vert Plus en réitérant l'explication donnée par la procureure générale du Québec au sujet de l'abandon de la poursuite, sans donner plus de détails sur la déclaration de sa sous-ministre en ce qui aurait trait à la dangerosité des puits.