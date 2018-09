Le travail a commencé tôt vendredi matin pour Yohan Patry afin que tout soit en place pour soutenir les sept athlètes qui portent les couleurs de l’équipe canadienne.

Dès 7 h, lui et un collègue ont préparé les vélos de la course et les vélos de rechange pour chaque coureur de l’équipe nationale.

« On commence généralement par les vélos de rechange, on se prépare à les charger sur le véhicule de l’équipe nationale, on gonfle les pneus, on vérifie l’ajustement des vélos de course par la suite », précise Yohan Patry.

Avant le départ, les cyclistes ont l’occasion de vérifier que les derniers ajustements conviennent : freins, pression des pneus.

Puis, les mécanos s’embarquent dans le véhicule de leur équipe qui fait partie de la caravane suivant les coureurs tout le long du parcours. Durant la course, les mécanos sont aux aguets, vélos sur le toit et outils à portée de main, attendant les instructions du premier véhicule de la caravane.

« Dans le premier véhicule dans la caravane, un commissaire est attitré à Radio Tour donc, il nous relaie l’information, le numéro des coureurs lors d’un bris mécanique ou lors d’une chute, donc on peut intervenir le plus rapidement possible », explique Yohan Patry.

Yohan Patry prépare ses outils pour parer aux bris mécaniques durant le Grand Prix Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Parfois, si tout se déroule bien, le mécano n'aura pas à intervenir durant la course. Souvent toutefois, il y aura entre 2 et 10 interventions, mentionne Yohan Patry.

Ajuster en roulant

Radio Tour procurera quelques informations permettant d’orienter l’intervention : crevaison, bris mécanique, ravitaillement, changement de vélo lors d’une chute surtout.

Pour les plus petits ajustements, le mécano peut travailler pendant que le cycliste continue de rouler, mentionne le mécanicien.

« Les plus gros ajustements, on doit arrêter parce que ce serait trop dangereux autant pour moi, le mécano, que pour le coureur, mais si c’est un ajustement simple de dérailleur, de frein, ça, on le fait en roulant, je sors par la fenêtre du véhicule avec des outils et je répare le vélo. »

Les mécanos suivront ainsi les quelque 150 coureurs qui sont du Grand Prix cycliste de Québec vendredi.

Les coureurs feront 16 fois la boucle de 12,6 km qui emprunte la Grande Allée, le boulevard Champlain, la côte de la Montagne entre autres, pour un total de 201,6 km.

La course prend le départ à 11 h sur la colline Parlementaire pour se terminer vers 16 h 30.