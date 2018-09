C’est Télé-Québec qui aura le mandat de développer cette plateforme, au coût de 15 millions de dollars. Cette mesure devrait en outre créer « des centaines d’emplois » pour des comédiens, réalisateurs et musiciens, entre autres.

« Il est temps de s’assurer que tous les jeunes aient accès à l’art et aux milliers d’événements culturels qui ont lieu chaque année au Québec, qu’ils grandissent à Rouyn-Noranda, à Québec ou à Montréal-Nord », a soutenu par voie de communiqué le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon une analyse de The Economist, Netflix dépensera plus de 12 milliards de dollars américains pour du nouveau contenu en 2018. Cela comprend des films et des séries pour adultes et pour enfants.