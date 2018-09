Depuis son lancement, les services d’urgence de Windsor-Essex ont observé une réduction des appels infondés de 40 %. Les patients touchés sont généralement des gens souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées.

Les 344 patients enrôlés dans le programme VPN sont suivis par quatre ambulanciers locaux afin de les aider à s'y retrouver dans le système de soins de santé et déterminer quels services correspondent à leurs besoins.

Au total, 634 patients avaient été identifiés par les services d'urgence comme des personnes appelant fréquemment, soit trois fois ou plus par an, pour des cas peu ou non urgents.

Toutefois, les services d’urgence du comté de Windsor-Essex notent que le nombre d’appels total de patients qui appellent le 911 est en hausse à Windsor.

À mesure que la population vieillit, nous nous devons d’éduquer les gens sur les différents programmes qui leur sont offerts en dehors des services d’urgence , explique Justin Lammers qui travaille pour les services médicaux d'urgence de la région.

L’an dernier, les services d’ambulance ont reçu 50 720 appels.