Un texte de Claudine Brulé

La CEO affirme qu'une étude sur la manière d'agir des distributeurs d'électricité dans les autres provinces a permis de déterminer que 20 jours ou plus est une pratique plus courante.

Les changements proposés sont fondés sur les pratiques exemplaires des autres provinces, États et secteurs, ainsi que sur la rétroaction que nous avons obtenue par l’entremise des consultations. Examen des règles de service à la clientèle, Commission de l'Énergie de l'Ontario

L'examen des règles de service à la clientèle a été lancé il y a plus d'un an et a reçu la rétroaction des groupes de consommateurs, des entreprises de services publics de même que de plus de 2500 consommateurs résidentiels et petites entreprises.

Les entreprises d'électricité imposent des frais de 65 $ à 415 $ pour rebrancher de nouveau des consommateurs qui avaient été débranchés en raison de non-paiement de leurs factures. Photo : Radio-Canada/Carl Marchand

Abolir les frais de rebranchement

La Commission de l'énergie de l'Ontario propose aussi d'abolir les frais de débranchement et de reconnection pour les consommateurs à faible revenu.

Ces frais imposés varient de 65 $ à 415 $.

La CEO estime que les consommateurs à faible revenu admissibles qui cherchent à rembourser leurs arriérés ne devraient pas être soumis à la difficulté supplémentaire de devoir aussi payer des frais de rebranchement. Examen des règles de service à la clientèle, Commission de l'Énergie de l'Ontario

La Commission propose de plus que les consommateurs qui ne sont pas désignés comme étant à faible revenu puissent payer ces frais sur une période de trois mois.