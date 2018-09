Avec les informations de Thomas Deshaies

Lors de la séance du conseil municipal de mardi, les élus ont octroyé un contrat pour la réalisation de travaux d'arpentage sur la rue Giguère. La municipalité prévoit y développer 11 terrains.

Le report de la construction du nouveau carrefour giratoire retardera cependant la concrétisation du projet, selon le maire, Pierre Corbeil.

La non-réalisation du carrefour giratoire à l'ouest de la ville nous empêche de fermer la rue Giguère l'année prochaine pour faire des travaux, explique-t-il. En attendant, on se prépare, on fait du lotissement, on fait de l'arpentage, puis on s'organise pour être en mesure de mettre en valeur ces terrains.

La Ville, qui développe également des terrains sur la rue Sévigny, souhaite favoriser la construction de nouvelles habitations.

Le taux d'inoccupation des logements demeure très faible à Val-d'Or.