Cécile Djunga, qui présente la météo depuis un an sur la RTBF (l’équivalent de Radio-Canada en Belgique), a enregistré ce message pour expliquer qu’elle était excédée par les insultes racistes qu’elle reçoit depuis sa première apparition à la télévision.

Hier, une dame a appelé pour dire que j’étais trop noire, qu’on ne voyait rien à l’écran, qu’on ne voyait que mes vêtements. […] D’abord, ça m’a fait beaucoup rire, depuis, je suis partagée entre plusieurs sentiments, car je crois qu’on commence à toucher le fond. […] J’en ai marre de recevoir des tonnes de messages racistes.

Cette vidéo, relayée 44000 fois sur les réseaux sociaux, a eu des répercussions dans le monde entier. La jeune femme a dit avoir reçu de nombreux messages de soutien dans une autre publication sur Facebook et plusieurs demandes d’entrevues de médias, dont la BBC.

« Merci pour ce soutien qui dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer. Ce qui me touche particulièrement, c’est de savoir que mon coup de gueule éveille les consciences et réveille l’indignation. Le racisme, la discrimination et toute forme de harcèlement sont intolérables. Ce n’est pas qu’un combat personnel, cela doit être le combat de tous. Ce cri du cœur résonne au-delà des frontières belges. Les médias du monde entier en parlent! Dénonçons et soyons plus fort que tous ces cons! »

Cécile Djunga ajoute que les messages la mettent en colère, mais la touchent aussi. « J’essaye de passer outre, car ça reste une minorité bruyante, mais ce n’est plus drôle [de lire des messages] comme : "sale négresse" », dit-elle les larmes aux yeux et la gorge serrée.

Depuis un an, elle se taisait pour avancer, mais à bout, elle a décidé de dénoncer ces messages pour montrer que le racisme existe encore. « Le racisme, la misogynie, la discrimination, ça doit s’arrêter. On a eu #BalanceTonPorc, maintenant on aura #BalanceTonCon. »

La jeune femme lance aussi un appel à la fin du harcèlement sur les réseaux sociaux et à l’entraide. « Le harcèlement virtuel, ça touche », conclut-elle.