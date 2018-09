Les parcomètres existants seront retirés à l’automne prochain.

Des bornes de paiement seront toutefois installées pour permettre aux automobilistes qui ne souhaitent pas utiliser l’application de payer leur stationnement.

Les agents de police effectueront les contrôles à l’aide d’un scanner de plaques d’immatriculation.

Le gérant des stationnements du Grand Sudbury, Brendan Adair, estime que ce nouveau système va faciliter la vie de ceux qui se rendent dans le centre-ville.

« Si vous stationnez et que votre rendez-vous dure plus longtemps que prévu, vous pourrez retourner sur l’application et changer la durée de votre stationnement », explique-t-il.

Brendan Adair est le gérant des stationnements du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada/Benjamin Aubé

Mais le nouveau système devrait aussi permettre de dissuader les usagers de se garer trop longtemps dans les stationnements de courte durée.

Augmentation du prix

« À l’heure actuelle, le prix du stationnement est de 1,30 dollar par heure », explique Brendan Adair qui précise que celui-ci devrait augmenter après un certain temps de stationnement.

« Les gens sont censés rester seulement deux heures », justifie-t-il.

L’augmentation des prix n’est pas du goût de tous. « Pourquoi pénalisons-nous ceux qui passent du temps en centre-ville? », regrette Cliff Skelliter, le propriétaire d’une boutique.

Le gérant des stationnements du Grand Sudbury espère également que le retrait des parcomètres facilite le déneigement des rues.