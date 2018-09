Un texte de Romain Schué

Affiche en main, critiquant le manque de personnel, Mario Latour est furieux.

Ce préposé aux bénéficiaires ne comprend pas l’annonce que s’apprête à faire Philippe Couillard. Ce dernier entend créer 1500 nouvelles places en CHSLD, s'il est réélu.

« Agrandir et avoir plus de chambres, on n’y arrivera pas. Il n’y aura personne pour travailler. On est à bout de souffle. On n’arrive même pas à créer des soins de base », soutient-il, avant l’arrivée du chef libéral.

« Le réseau est en débande », ajoute Michel Quijada, président du Conseil central des syndicats nationaux (CSN) de l'Outaouais, en listant, devant Philippe Couillard, le nombre de préposés manquants dans les établissements de la région.

« On ne recrutera jamais de préposés dans ces conditions. La situation se dégrade d’année en année », clame-t-il.

Les conditions de travail dans le réseau sont épouvantables. Les préposés sont épuisés, sont fatigués, travaillent ventre à terre jour après jour. C’est une situation intenable. Michel Quijada, président de la CSN de l'Outaouais

Devant ces manifestants, le chef libéral a indiqué être prêt à revoir leur niveau de rémunération pour « garder et attirer du monde dans ce métier qui est difficile et important ».

Cette négociation, a précisé M. Couillard, se ferait à l’occasion de la prochaine convention collective, qui arrive à terme fin 2020. Le chef libéral avait déjà indiqué, fin août, vouloir mettre en place « une campagne massive de promotion du métier » et embaucher 1000 nouveaux préposés.

Amélioration des conditions de travail

Soutenant que deux tiers des CHSLD offrent à ce jour un deuxième bain par semaine, M. Couillard a également promis d’ « améliorer les conditions de travail » de la profession.

[Les préposés n’ont] pas de mauvaises conditions de travail, mais on peut les améliorer. Philippe Couillard, chef du PLQ

Il a par ailleurs mis de l’avant l’embauche de 1500 préposés ces dernières années. « On a déjà agi », a-t-il indiqué.

Plus tôt durant cette campagne électorale, le chef libéral s’était déjà engagé à hausser la rémunération des jeunes enseignants, en promettant de supprimer les six premiers échelons.

Optera-t-il pour une mesure identique? « Ce ne serait pas très fameux de ma part de vous dire l’issue de la négociation alors qu’elle n’a pas commencé », a-t-il expliqué, tout en précisant que son équipe « tient [ses] engagements ».

Une augmentation de 4 % des places en CHSLD

La création de 1500 nouvelles places en CHSLD, qui se ferait au cours d’un second mandat, représenterait une augmentation de 4 % par rapport aux nombres actuels de places disponibles.

Actuellement, 37 000 places sont disponibles dans ces centres d’hébergement de soins de longue durée, qui accueillent des adultes en perte d’autonomie.

Près de 1000 places seront accordées en priorité aux personnes souffrant de troubles cognitifs, tels que l’Alzheimer et 500 seront réservées pour les personnes de moins de 65 ans « qui doivent vivre » dans ces établissements, a précisé le Parti libéral du Québec.

Le PLQ prévoit de dépenser 525 millions de dollars pour la construction de ces logements et évoque des investissements annuels de 132 millions pour l’entretien de ces logements.

De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait annoncé, fin août, sa volonté de remplacer ces établissements par des « Maisons pour aînés ». François Legault jugeait alors le modèle actuel « désuet ».

Fin juin, Radio-Canada dévoilait que près du quart de ces CHSLD étaient en mauvais ou en très mauvais état.

Le Parti québécois s’est pour sa part engagé à climatiser tous les CHSLD en 2019.

Par ailleurs, le PLQ compte débourser 1,5 million pour un déploiement sur toute la province de la ligne d’écoute Tel-Aînés, disponible essentiellement, pour le moment, dans la région montréalaise.