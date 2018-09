Une critique de Martin Vanasse, pour Les matins d'ici

En choisissant de traduire et d'adapter le texte Tom, Dick and Harry des Britanniques Ray et Michael Cooney, le trio de comédiens a vu juste. Tellement, en fait, qu’on pourrait croire que les rôles ont été écrits sur mesure pour Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin.

Loin de se contenter de jouer la partition, les trois complices y mettent de leur couleur en utilisant un jeu très physique qui fait flèche de tout bois auprès du public. Mimiques, cascades, bégaiements et autres cabotinages ajoutent au comique de la situation dans la pure tradition vaudevillesque du théâtre d’été.

Pierre (Brière) et son épouse Linda attendent, avec l’anxiété d’être à la hauteur, la dame de l’agence d’adoption pour finaliser les derniers détails avant l’arrivée d’un enfant. Si ce n’était pas de ses frères pas très futés, Jean (Guérin) et Jacques (Drainville), la journée se serait déroulée sans anicroche.

Mais le premier revient de Plattsburgh avec une cargaison de cigarettes de contrebande et deux réfugiés illégaux. Et le deuxième, qui travaille dans un hôpital, a un plan sans queue ni tête pour faire baisser le prix de la maison que Pierre s’apprête à acheter. C’est alors que tout dérape...

Dans un feu roulant de quiproquos, la chimie scénique des trois comparses est époustouflante. Bien appuyé par six autres comédiens, le trio brille dans cette mise en scène d’Alain Zouvi réglée au quart de tour. Une porte s’ouvre, l’autre se ferme, pendant que la fenêtre sert de sortie ou que le divan camoufle un sac de vidanges compromettant.

Un pour tous, tous pour le public...

La pièce ne laisse pas beaucoup de répit aux spectateurs, qui en redemandent pendant plus de deux heures trente. Le rythme soutenu et déjanté s'avère efficace.

Au final, Pierre, Jean, Jacques représente un divertissement sans prétention qui permet de prolonger l'été d'agréable façon.