Et les libéraux et les progressistes-conservateurs se sont engagés à obliger les médecins et autres fournisseurs de santé primaire à renseigner les femmes au sujet des résultats des mammographies concernant la densité de leurs seins.

Des études ont démontré que les femmes ayant des tissus denses dans plus de 75 % de leurs seins ont de quatre à six fois plus de risque qu’un cancer du sein se déclare.

Environ 18 000 Néo-Brunswickoises ont le degré de densité le plus élevé, la catégorie D. Dans ces cas, les cancers du sein peuvent passer inaperçus puisque les tissus denses et les cancers du sein paraissent tous deux blancs lors d’une mammographie.

Une mammographie montrant un sein très dense (à gauche) et un sein à la densité moins importante (à droite). Photo : Associated Press/Société américaine de radiologie

Or, les résultats concernant la densité des seins ne sont pas communiqués systématiquement aux médecins de famille par les agences de dépistage, au Nouveau-Brunswick et s’ils le sont, ils ne sont pas toujours transmis aux patientes.

Libéraux et progressistes-conservateurs promettent tous deux de changer cet état de choses.

Un système de santé plus sensible aux besoins des femmes

Les conservateurs s’engagent de plus à créer un conseil consultatif provincial sur la santé des femmes. Il aurait notamment la responsabilité de veiller à ce que le système de santé soit en phase avec les besoins des femmes et des filles.

Ils créeraient également un fonds de fiducie pour la recherche sur la santé des femmes du Nouveau-Brunswick, doté d’une enveloppe initiale de 5 millions de dollars.

Le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs a fait son annonce à Fredericton et se dirigeait ensuite vers le nord-ouest de la province, où il fera une autre annonce à 14 h, à Edmundston, concernant la foresterie.

Le chef libéral Brian Gallant, pour sa part, a commencé la journée à Moncton et se dirigeait ensuite vers la région de Saint-Jean, où son parti espère faire des gains pour améliorer ses chances de réélection. Il n’y a remporté que deux sièges sur neuf lors des élections de 2014.

Les chefs des autres partis n’avaient pas d’annonces à l’horaire vendredi. Ils font campagne dans les régions de la province où leurs formations ont les meilleures chances de succès.