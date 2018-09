Le recrutement d’enseignants est un défi constant, souligne le directeur général de la Division scolaire de l’Ouest (Western School Division), Stephen Ross. « Mais nous ne sommes pas les seuls », rappelle-t-il, en référence à la pénurie d’enseignants qui a fait les manchettes dans plusieurs provinces cet été.

« Les collèges font ce qu’ils peuvent pour produire le plus d’enseignants possible [… ], mais il y a un enjeu général. »

En particulier, ajoute-t-il, « pour être un bon enseignant en immersion française, vous devez non seulement être bon dans votre métier, mais vous devez aussi être très compétent dans la langue. »

Une capture d'écran du site Internet de la Western School Division, qui a publié un avis pour recruter des enseignants en immersion française. La division parle de « multiples postes » disponibles. Photo : Western School Division

La division fait, toute l’année, des campagnes de promotion à l’échelle locale, provinciale, nationale, et comme les autres divisions scolaires, participe à des foires de recrutement. Elle a aussi mis en place un programme de bourses et offre de payer une bonne partie des études postsecondaires d’un étudiant s’il s’engage à revenir à Morden pour y enseigner en immersion française.

Une région qui grandit

Stephen Ross souligne aussi que la région de Morden est en croissance. « On a une augmentation de 5 % dans les inscriptions cette rentrée, par rapport à septembre l’an dernier. »

« On a aussi un programme d’immigration très actif à la ville de Morden, et donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent ici, dont les enfants parlent déjà un certain nombre de langues et les familles choisissent elles aussi l’immersion française. C’est certainement un “très bon problème” à avoir, mais ça crée aussi d’autres défis. », ajoute M. Ross.

D'après une entrevue à l'émission Radio Noon, de CBC