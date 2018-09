Un juge a permis à Caitlan Coleman de retourner en Pennsylvanie avec ses enfants.

Mme Coleman et son mari Joshua Boyle ont été pris en otage en 2012 pendant un voyage en Afghanistan. Ils ont eu trois enfants alors qu’ils étaient séquestrés par le réseau Haqqani, lié aux talibans.

Mme Coleman est enceinte pour la quatrième fois et attend cet enfant ce mois-ci, selon des documents de la cour.

Les documents récemment rendus publics mettent en lumière la bataille du couple pour la garde des enfants et incluent des allégations sérieuses de part et d’autre. Les documents décrivent aussi le temps que la famille a passé en captivité. Aucune des allégations n’a été prouvée en cour.

Mme Coleman prétend qu’alors qu’elle était en captivité, Joshua Boyle l’aurait séquestrée pendant cinq semaines dans une douche. Dans sa déclaration sous serment, Mme Coleman allègue que pendant leur mariage, M. Boyle la menaçait régulièrement de l’immoler, l'agressait régulièrement physiquement, la frappait au visage et lui disait qu’elle était l’une des pires personnes au monde à répétition, selon les documents de la cour.

Caitlan Coleman a soutenu que la présence de son mari auprès de ses enfants était négative et, à l’occasion, brutale .

Elle allègue qu’à certains moments, Joshua Boyle pouvait agripper [un de ses enfants] par le cou et lui crier au visage . Elle soutient que son conjoint a tenté de monter ses enfants contre elle, disant maman était mauvaise et doit être frappée ou maman ira probablement en enfer .

Joshua Boyle pour sa part, allègue que Mme Coleman a tenté de le tuer.

Elle a essayé de me jeter devant un train de Commission de transport de Toronto alors que nous étions sur le quai à attendre son arrivée , peut-on lire dans la déclaration sous serment de Joshua Boyle.

Il soutient qu’elle pouvait avoir des épisodes de violence projetant des choses dans sa direction, le menaçant qu’elle allait se suicider, le frappant, et à deux reprises, elle a tenté de se suicider .

Il a ajouté que sa conjointe était une mère négligente et abusive depuis la naissance des enfants. M. Boyle se considérait lui-même comme le pourvoyeur principal pendant la séquestration. Il a décrit avoir consacré nombre d’heures à confectionner des jouets pour ses enfants, inventant des jeux pour eux et leur écrivant des chansons.

Selon lui, les ravisseurs du couple l’appelaient la femme et la mère, le mari et le père de la famille et ils soulignaient le travail de femme qu’il faisait à élever les enfants.

Joshua Boyle allègue que Mme Coleman a des problèmes de santé mentale non traités qui nuisent à ses habiletés parentales et que parfois elle pouvait frapper ses enfants entre 30 et 40 fois au cours d'une journée .

Aspirant journaliste

Ils se sont rencontrés sur Internet en 2002 alors que Mme Coleman travaillait pour un restaurant aux États-Unis et M. Boyle était un aspirant journaliste au Canada. Quelques années plus tard, ils sont devenus un couple. En 2007, Caitlan Coleman a emménagé à Toronto et a vécu avec Joshua Boyle avant d’avoir son propre logement.

La relation du couple était faite de hauts et de bas. Ils se sont mariés en 2011 avant de partir pour un malheureux voyage en Asie centrale, selon la décision du juge.

Après le départ du couple en voyage, Mme Coleman a découvert qu’elle était enceinte de son premier enfant. La déclaration sous serment de M. Boyle indique qu’elle était très tôt dans sa grossesse et qu’ils ont décidé de continuer le périple.

Joshua Boyle souhaitait devenir correspondant de guerre et avait complété un certificat en journalisme au collège Niagara, en plus d’un stage dans un journal d’Ottawa. Il espérait que visiter l’Afghanistan lui permettrait de trouver une histoire sur laquelle il pourrait écrire, qui aurait pu mener à un emploi permanent en journalisme, selon son sa déclaration sous serment.

En octobre 2012, environ un mois après être entré en Afghanistan, le couple a été pris en otage par le réseau Haqqani. Pendant les cinq années suivantes, ils ont été déplacés 19 fois en Afghanistan et au Pakistan, selon le récit de M. Boyle.

Pendant ce temps, nous avons tous deux subi de la détresse physique, psychologique et émotionnelle sévère , selon Joshua Boyle.

Mme Coleman est tombée enceinte trois fois de plus, mais les ravisseurs l'ont forcé à un avortement dans l’un de ces cas, selon M. Boyle.

Il soutient qu’il passait des heures à se servir d’une cuillère pour faire des jouets à ses enfants avec du bois de chauffage. Il a construit un jardin près d’une toilette à la turque afin de semer en eux l’amour du jardinage. Il a écrit 30 chansons pour enfants afin d’apprendre à ses enfants l’histoire, la géographie, la moralité et d’autres sujets .

Caitlan Coleman a dit qu’elle était responsable de l’éducation des enfants pendant la captivité et qu’elle était une mère aimante et attentionnée depuis la naissance de ses enfants.

Pas un cas comme les autres

La juge Tracy Engelking de la Cour supérieure de l’Ontario Superior a écrit dans sa décision de juillet qu’il ne s’agissait pas d’un cas de garde comme un autre.

Dire que les circonstances de ce dossier sont tragiques à l’extrême serait un euphémisme , a-t-elle écrit.

La juge Engelking a rejeté la motion de Joshua Boyle et a indiqué que la cour n’avait reçu aucune autre preuve que la santé mentale de Mme Coleman nuirait à ses capacités de parent.

Considérant la preuve devant moi, je trouve peu d’éléments qui soutiennent que [Mme Coleman] ne serait pas une gardienne temporaire convenable pour les enfants , peut-on lire dans la décision de la juge.

Elle a octroyé la garde unique à titre intérimaire à Mme Coleman, ainsi que le droit de déménager en Pennsylvanie avec ses enfants pour recevoir du soutien de sa famille.

En raison des circonstances exceptionnelles en l’espèce, obliger Mme Coleman et ses enfants à demeurer à Ottawa serait semblable à les tenir à nouveau en captivité , a écrit la juge.

L’avocat Lawrence Greenspon a affirmé que son client, Joshua Boyle, est dévasté par cette décision de la juge de la cour de la famille.

Sa première priorité a toujours été le bien-être et le meilleur intérêt de ses enfants , a soutenu Me Greenspon. C’est un coup dur pour lui et sa famille.

L’avocat de Caitlan Coleman affirme que sa cliente ne souhaite pas accorder d’entrevue à ce stade-ci.