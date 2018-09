Selon Martin Girard de Transports Québec, l’autoroute 15 sera vraiment à éviter dans le secteur Turcot autant en direction nord que sud.

La plus importante entrave sera sur l’autoroute 15 nord, qui sera fermée de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h entre la sortie 58, sur L’Île-des-Sœurs, et l’entrée en provenance du boulevard Édouard-Montpetit sur l’autoroute Décarie.

Dans l’échangeur Turcot, la bretelle qui mène de la 15 nord à l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée tout le week-end.

La bretelle de l’autoroute 20 est pour la 15 nord sera aussi fermée tout le week-end.

La bretelle qui relie la route 136 ouest (A-720) à l'autoroute 15 en direction nord sera également inaccessible de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi matin 5 h.

La 15 sud également fermée

Dans l’autre direction, l’autoroute 15 sud sera fermée directement dans l’échangeur Turcot de vendredi soir 23 h 59 jusqu’à lundi 5h.

L'entrée pour l'autoroute 15 sud en provenance de l'avenue Girouard sera aussi fermée tout le week-end.

Tout le corridor Champlain/Décarie perturbé

L'autoroute 15 nord et sud sera à éviter tout le week-end. Photo : Radio-Canada/Mobilité Montréal/ Transports Québec

En résumé, les automobilistes qui arrivent de la Rive-Sud par le pont Champlain ne pourront tout simplement pas accéder à l’autoroute Décarie alors que ceux qui tenteront de sortir de Montréal en empruntant le pont Champlain ne pourront pas non plus le faire à partir de l’autoroute 15 sud.

Le pont Mercier et le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine seront à privilégier pour l'entrée et la sortie de Montréal par le réseau autoroutier, prévient Martin Girard.

Ces importantes fermetures se multiplieront tout l’automne dans l’échangeur Turcot pour permettre le démantèlement de l’ancienne autoroute 15 nord et des autres structures vétustes de l’ancien échangeur. Il s’agit des structures les plus hautes de l’échangeur, dont certaines s'élèvent à plus de 25 mètres du sol.

Le démantèlement de l’ancien échangeur culminera à la mi-novembre par une fermeture majeure de l’autoroute 20 dans les deux directions pendant quatre jours.

Autoroute 10 (Bonaventure)

Carte des entraves routières sur L'Île-des-Soeurs ce week-end. Photo : Radio-Canada/Mobilité Montréal/ Transports Québec

Pour les automobilistes qui tenteront de sortir de Montréal par le pont Champlain, l’autoroute 10 est sera complètement fermée de samedi 4 h à lundi 5 h entre la sortie 4 (Autoroute 15 nord / Autoroute 20) et L’Île-des-Sœurs.

Dans l’autre sens, la sortie 2 de l’autoroute 10 ouest (Avenue Pierre-Dupuy / chemin des Moulins / Port de Montréal) sera quant à elle fermée de vendredi 21h jusqu’à lundi 5h.

L’autoroute 10 ouest, vers le centre-ville de Montréal, sera aussi partiellement fermée de vendredi 20 h jusqu’à lundi matin 5h.

Fermetures de rues et travaux en périphérie

La rue Saint-Jacques sera fermée de vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h entre la rue De Courcelle et le boulevard Décarie dans le secteur du Centre hospitalier universitaire McGill (CUSM) en raison des travaux dans l’échangeur Turcot.

Le boulevard De La Vérendrye sera aussi fermé en direction est entre la rue Galt et l'avenue De l'Église de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

Travaux majeurs au terminus Panama (Brossard)

Les usagers du transport en commun ne seront pas non plus épargnés dans les prochaines semaines, notamment ceux qui utilisent le stationnement incitatif du terminus Panama, à Brossard, où 500 places de stationnement seront fermées pendant des mois pour permettre la construction des infrastructures de la future gare du Réseau express métropolitain (REM).

Grand Prix cycliste de Montréal

Outre les chantiers routiers, la tenue du Grand Prix cycliste de Montréal entraînera la fermeture de nombreuses rues dimanche tout autour du mont Royal, notamment dans les secteurs Côte-des-Neiges, Outremont et Milton-Parc.

Consultez le site du Grand Prix cycliste de Montréal pour en savoir plus sur les fermetures de rues et l'horaire de l'événement.