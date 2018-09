L’homme de 44 ans prenait secrètement des photos de femmes dans les rues de Calgary, et ce, depuis plusieurs années. Il publiait ensuite ces images sur Twitter sous le nom de CanadaCreep.

En juin 2017, après avoir reçu des plaintes au sujet de ce compte, la police de Calgary a ouvert une enquête qui a mené au dépôt des accusations. Bien que le compte CanadaCreep fût rapidement suspendu, dès le début de l’enquête, il avait tout de même réussi à attirer 17 000 abonnés en un an d’activité.

Jeudi, l’homme responsable du compte a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui avant d'être condamné à deux ans de prison par la juge Catherine Skene de la cour provinciale. Lors de son audience, il a présenté des excuses à ses victimes.

Je veux prendre le temps d’exprimer mes remords et de présenter mes excuses à ceux qui ont été visés par mes gestes. […] Je cherche de l'aide et je compte m'améliorer chaque jour. Jeffery Williamson

Dénoncé par ses collègues

Jeffery Williamson a été reconnu par deux hommes qui travaillaient pour la même entreprise que lui. Ce sont eux qui ont alerté les policiers.

Les accusations sont fondées sur une trentaine de vidéos. Les autres publications, principalement des images de la silhouette de femmes, ont été décrites par la police comme étant inquiétantes et inappropriées, mais pas illégales.



Alors que la police examinait les appareils électroniques appartenant au suspect, les enquêteurs y ont découvert de la pornographie juvénile, d’où le second chef d’accusation.



L'avocate de la défense, Susan Karpa, a déclaré que son client a commencé un traitement immédiatement après son arrestation pour corriger ses déviances.



En plus de sa peine de deux ans d’incarcération, il devra rester en probation deux années après sa libération.