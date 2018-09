Réalisé par le Mexicain Alonso Ruizpalacios, déjà récompensé à Berlin (meilleur premier film) pour Gueros en 2014, le film s'inspire du cambriolage du musée d'anthropologie de Mexico, en 1985.

La distribution compte notamment le comédien mexicain Gael Garcia Bernal, qui incarne l'un des cambrioleurs.

Le film sera projeté à partir du 13 septembre à New York, puis dans d'autres villes des États-Unis, a indiqué à l'AFP un porte-parole de YouTube. Des sorties sont également prévues au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Italie et au Mexique, où il sera projeté sur environ 500 écrans, a-t-on appris de la même source.

Les acteurs mexicains du film Museo, Gael Garcia Bernal, Bernardo Velasco et Ilse Salas, le réalisateur Alonso Ruizpalacios et Leonardo Ortizgris lors du Festival du film de Berlin le 22 février 2018 Photo : AFP/Getty Images/STEFANIE LOOS

Si YouTube a déjà produit des longs métrages et organisé des projections dans des salles, c'est la première fois qu'elle lance la diffusion d'un de ses films à si grande échelle. Le projet est cofinancé et coproduit par cinq maisons de production, dont la société mexicaine Panorama Global, et a été tourné au Mexique.

Un autre long métrage produit par YouTube va également bénéficier d'une sortie en salle. Sélectionné au Festival international du film de Toronto (TIFF), Viper Club, de la réalisatrice américano-iranienne Maryam Keshavarz, sortira au grand écran le 26 octobre.

Ces films seront offerts en exclusivité via le service payant YouTube Premium, après leur sortie en salle.

Après s'être appuyé, depuis son lancement en 2005, sur les contenus produits par ses utilisateurs, YouTube s'est mis à financer son propre contenu ces dernières années. Il s'agit ainsi d'étoffer l'offre associée à YouTube Premium, une refonte de l'ancien YouTube Red, un service payant qui s'ajoute à la plateforme traditionnelle, gratuite et financée par la publicité.

Le service de vidéo en ligne a notamment lancé, au début de mai, sa plus ambitieuse série à ce jour, Cobra Kai, inspirée de la saga des films Karaté Kid. Le premier épisode, en accès gratuit, a été vu plus de 46 millions de fois. Le succès a été tel qu'une semaine après le lancement, YouTube a annoncé la production d'une seconde saison.

Au début d'août, la filiale de Google a annoncé la mise en chantier de trois séries en espagnol, dont l'une avec Gael Garcia Bernal.